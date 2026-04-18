El Mallorca presume de Muriqi en un vídeo: 55 motivos para que el Valencia CF esté preocupado

El Real Mallorca presume de Vedat Muriqi. El club balear ha publicado en sus redes sociales un vídeo 'intimidatorio' con los 55 goles que ha marcado el delantero kosovar en LaLiga. El Pirata ha revolucionado el descenso a base de goles. El delantero del Real Mallorca, próximo rival del Valencia CF, se ha convertido en el elemento diferencial del equipo balear y en su gran valedor por la permanencia. El kosovar ha sacado de la zona roja a su equipo a ritmo de récord y está dejando en evidencia al resto de equipos de la parte baja de la tabla a los que le cuesta la vida llegar al gol. Como el Valencia CF.

Los números de Muriqi están a la altura de los mejores de Europa y son la mejor garantía de salvación. El delantero es con 21 tantos el segundo máximo goleador de LaLiga solo por detras de Mbappé, pero su dimensión va más allá de España. Aunque a distancia, el kosovar está en la lista de goleadores que luchan por la Bota de Oro europea por detrás de los Harry Kane, Mbappé o Haaland. A falta de siete jornadas para el final del campeonato, Vedat está en disposición de alcanzar los 27 tantos que coronaron a Güiza como máximo goleador de LaLiga en la 2007/08. De momento, el kosovar ya ha superado a Eto'o como máximo goleador del club con 55 goles. Este sábado el club ha sacado pecho con un vídeo con los 55 motivos que el Valencia CF tiene para preocuparse:.

Día de Piratas

El RCD Mallorca celebrará frente al Valencia CF que Vedat Muriqi se haya convertido en el máximo goleador de la historia del club en Primera División con gorros pirata, aplaudidores, un tifo y más sorpresas. es día de Pirata, de piratas, pues celebraremos y conmemoraremos un hito histórico como es que Vedat Muriqi se haya convertido en el máximo goleador de la historia del club en Primera División.

Por ello, a los integrantes de la Grada Infern 1916 se les hará entrega de un gorro pirata para generar una atmósfera especial en un día especial. Los abonados del Fondo Sur ya han recibido una newsletter informándoles de dicha acción.

Asimismo, en el resto del estadio habrá aplaudidores de color negro para crear un ambiente propicio para que los tres puntos se queden en la isla. Por si fuera poco, en la Tribuna Este se desplegará un tifo de grandes dimensiones.

Interés del Barcelona

El Barça ya tiene claro el perfil de delantero que quiere incorporar este verano si finalmente no logra cerrar a su gran objetivo: Julián Álvarez. En el club asumen que la operación no será sencilla y, por eso, trabajan en alternativas que encajen en una idea muy concreta: un ‘9’ con altura, presencia en el área y experiencia en el fútbol de élite.

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Según ha podido saber SPORT, una de las alternativas que han surgido es la de Vedat Muriqi, delantero del RCD Mallorca, que está firmando una temporada sobresaliente. A sus 31 años, el kosovar se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del campeonato, siendo el segundo máximo goleador de la categoria y siendo clave para que su equipo se mantenga competitivo. Con sus 1,94 metros, es un perfil muy distinto a lo que tiene actualmente el Barça, pero precisamente por eso gusta: domina el juego aéreo, fija centrales y tiene olfato dentro del área.