Martín Demichelis, el entrenador que exorcizó el gol de Lucas Beltrán

Que Lucas Beltrán es mejor atacante generando juego que finalizándolo ha quedado patente en el Valencia CF. El argentino ha sido durante una parte de la temporada el futbolista más creativo de la plantilla valencianista, pero en los metros finales su escaso acierto le ha finalizado. Especialmente llamativos fueron dos de sus fallos en el partido contra el Elche CF. Sus guarismos a lo largo de su carrera no han sido realmente políficos de cara al gol... Salvo cuando Martín Demichelis se cruzó en su camino.

Beltrán apenas suma 48 goles en su carrera profesional, pero 16 de ellos le valieron el salto a Europa y los consiguió vistiendo la elástica de River Plate en la temporada 22/23, justo en la que fue entrenado por el técnico al que se enfrentará el próximo martes, un Demichelis que le ha cambiado la cara al Mallorca.

Demichelis dio con la tecla del gol de Beltrán

El exjugador del Málaga entre otros logró tocar la tecla y sacar el gol de dentro de Beltrán, de exorcizar una capacidad que solamente ha explotó a gran escala aquella temporada en la que no solamente multiplicó su valor de mercado sino que se posicionó como uno de los atacantes con mayor porvenir del fútbol argentino.

Beltrán celebra su gol en el Metropolitano. / EFE

Después de coincidir con Demichelis en el Monumental dio el salto a la Fiorentino, lugar en el que no explotó como ariete, y posteriormente al Valencia, donde la entrega, la garra y la proactividad sobre el terreno de juego son innegables, pero donde también está muy lejos de emular aquellas cifras anotadoras.

Una gran infuencia

Sobre su experiencia con Demichelis, de hecho, habló de manera muy clara Beltrán en una entrevista para el Diario As: "Su llegada me causó respeto, principalmente porque yo no conocía River sin (Marcelo) Gallardo", explicó, reconociendo que su año juntos fue "bárbaro", exponía.