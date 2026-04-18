El Valencia CF mantiene activa y fuerte la opción de Andrés García para el lateral derecho

El lateral derecho es la posición donde más ha sufrido y está sufriendo el Valencia CF en esta temporada 2025/26. Las lesiones y el rendimiento irregular de Dimitri Foulquier y Thierry Rendall llevaron al fichaje el 23 de febrero de un 'temporero', Renzo Saravia, que todavía no se ha estrenado y está por ver si lo hará antes de que expire su contrato el próximo 30 de junio.

La urgencia de renovar el lateral derecho en el mercado de verano es máxima y, según ha podido saber este diario, desde hace semanas se han abierto varias vías siendo una de las preferentes la del valenciano del Aston Villa Andrés García (Villar del Arzobispo, 7/02/03). El ex del Levante UD ha estado en la agenda valencianista anteriormente, sin ir más lejos, en invierno cuando el lado derecho de la defensa no fue prioritario. Además, entonces Unai Emery prefirió que no saliese a mitad de un curso en el que a los 'villanos' tenían por delante una importante carga de partidos con la lucha por las plazas Champions en la Premier League, la UEFA Europa League, en la que se han metido en semifinales, y la FA Cup, de la que cayeron en febrero.

Los técnicos y 'scouts' del Valencia CF trabajan diferentes opciones y perfiles para el lado derecho de la defensa. En los últimos tiempos se acrecienta un escenario en el que el equipo de Carlos Corberán necesite dos fichajes en dicha posición. Estancada y sin conversaciones que avancen, en estos momentos la renovación de Thierry se presenta con pocas posibilidades de ser realidad. Asimismo, pese a contar con contrato hasta 2027, el club prevé sentarse con los agentes de Foulquier e invitar al de Guadalupe a escuchar ofertas en busca de una salida que contente a todas las partes en juego.

A día de hoy, la previsión pasa por un 'plan renove' en el lateral diestro. Sin embargo, hasta dónde se acabe profundizando dependerá en gran medida de las condiciones económicas con las que la entidad de la que es el máximo accionista Peter Lim esté dispuesta a apostar en ello. Un ejemplo de cómo las limitaciones de la actual gestión terminan modificando lo planificado se dio el pasado verano. La voluntad del entrenador pasaba por la llegada de dos centrales en lugar de Yarek y Mosquera y, finalmente, solo vino uno: José Copete.

Nombres sobre la mesa para dos posibles fichajes

De todos modos, los técnicos se encuentran en la actualidad analizando el mercado en busca de laterales derechos de distintos perfiles tácticos y diferentes condiciones de salida de sus respectivos equipos. Aparte del nombre de Andrés García, hay otro bien posicionado, el del mallorquinista RCD Mallorca Pablo Maffeo, y un tercero que también gusta, el de Víctor Gómez, pero al que su progresión en el Sporting de Braga lo convierte en una pieza difícil por cotizada. Los portugueses pedirán por un jugador que termina contrato en 2028 un traspaso muy por encima de cinco millones de euros. En verano dijeron "no" al Spartak de Moscú y una oferta por encima de siete 'kilos'. Sin pasar por alto que la Real Sociedad y los grandes clubes del fútbol luso tampoco quitan ojo a este catalán de 26 años formado en el Espanyol.

Maffeo ha mejorado su rendimiento con la llegada de Demichelis a Mallorca / RCD Mallorca

Competencia del Betis por Andrés

La opción de Andrés García le encaja al Valencia CF tanto en el sentido deportivo como en el económico, ya que, si Unai Emery acabara dando el visto bueno, el futbolista valenciano podría llegar cedido a Mestalla con una opción de compra. Una fórmula recurrente en el mercado de los de Mestalla que serviría al jugador para recobrar el protagonismo perdido en la Premier League después de que el Aston Villa pagara por él al Levante UD en enero de 2025 siete millones de euros, además de 2,5 en variables y el 15 % de una futura venta. Esta campaña, debido también al infortunio de las lesiones, su concurso ha disminuido ante la dura competencia de Matty Cash. Eso sí, aunque el de Emery es un club amigo, Ron Gourlay, CEO de Fútbol, deberá moverse rápido porque la complejidad de la operación, más allá de un entrenador que de cara al verano estaría más receptivo, pasa por el interés del Real Betis en el lateral de 23 años.

Quince meses atrás, Andrés García se convirtió en el cuarto traspaso más caro de la historia del Levante tras Lerma, Boateng y Keylor Navas. Los 50 partidos jugados con el primer equipo 'granota' -47 de LaLiga Hypermotion y tres de Copa- bastaron para que un equipo de la zona noble de la Premier apostase fuerte por un lateral que brilló protagonizando goles espectaculares. El valenciano, primer español en ser capaz de saltar de Segunda a la máxima división del fútbol inglés, despertó el interés de clubes de élite gracias a un talento natural para desdoblarse en ataque y, por lo tanto, mostrarse con un carrilero de largo recorrido.

Andrés García, entre Unai Emery y Monchi, director deportivo en enero de 2025 del Aston Villa / SD

Maffeo, también bien situado

Como Andrés García, en la actualidad quien también está muy bien situado en la lista de laterales del Valencia CF es Pablo Maffeo. Hasta que no se defina la permanencia para Mallorca y Valencia, precisamente rivales el próximo martes, no habrá avances significativos en la confección de plantilla. No obstante, el hecho de que los blanquinegros quieran comenzar por el lateral derecho después de los fichajes de Justin de Haas y Aliou Dieng ya dice mucho.

Tras una temporada discreta, el cambio de banquillo en la isla ha repercutido muy positivamente en Maffeo, que vive con Demichelis su mejor momento en este curso 25/26. El defensa de Sant Joan Despí tiene una conexión especial con València, donde reside su hija. En el pasado el Nottingham Forest hizo una oferta de 5,8 millones, pero el Mallorca dijo que no. Dentro de unos meses, aun estando en Primera división, las pretensiones de los bermellones serán inferiores por un lateral derecho que termina contrato en 2027.

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Los técnicos no se olvidan de Nedeljkovic

SUPER puede confirmar que Andrés García, Pablo Maffeo, Víctor Gómez, así como el joven serbio Kosta Nedeljkovic, son laterales a los que el Valencia CF lleva varias semanas monitorizando y pendiente de su evolución. Nedeljkovic, que apenas juega en su cesión al RB Leipzig, castigado por lesiones en la rodilla y la espalda, estaba atado en enero bajo la premisa de aterrizar con ficha sub-23. Sin embargo, su nacionalidad serbia no lo permitía reglamentariamente.