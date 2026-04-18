El Valencia Mestalla golea al Castellón B y roza la salvación

El Valencia CF Mestalla afrontó este sábado su compromiso frente al CD Castellón B, correspondiente a la jornada 32 del Grupo III de la Segunda Federación. El duelo, celebrado en las instalaciones de Gaetà Huguet, concluyó con una victoria contundente del filial valencianista, que se impuso con autoridad gracias a los tantos de Mario Domínguez, Víctor Jr. y un doblete de Leslie Okai.

El conjunto filial buscaba prolongar las buenas sensaciones del pasado fin de semana tras su importante victoria ante la UE Sant Andreu, líder de la categoría, y saltó al terreno de juego decidido a encarrilar el encuentro desde el inicio, con el objetivo de sumar tres puntos clave que le permitieran alejarse de la zona baja de la clasificación.

A falta de solo dos partidos, el filial del Valencia tiene un 'colchón' de cinco puntos sobre el Ibiza Islas Pitusas, aunque los ibicencos cuentan con un partido menos. También debe jugar su partido en esta jornada el UD Barbastro, conjunto que abre la zona de descenso, siete puntos por debajo de los de Óscar Sánchez. El entrenador, ascendido del Juvenil A tras decidir que Angulo dejase el banquillo, ha logrado reactivar al equipo. En los últimos cuatro partidos de liga se han sumado nueve puntos con 15 goles a favor.

Apenas iniciado el choque, una veloz transición dirigida por Vicent Abril fue culminada por David Otorbi, quien asistió a Mario Domínguez. El delantero, con un movimiento preciso, encontró espacio para el disparo y abrió el marcador en el minuto 4. Solo dos minutos más tarde, pudo llegar el segundo tanto tras un penalti, pero en esta ocasión el guardameta local logró adivinar la intención y evitó el gol.

Mario Domínguez y Víctor júnior, letales

Lejos de venirse abajo, el VCF Mestalla mantuvo su planteamiento y volvió a golpear antes de cumplirse el primer cuarto de hora. Tras una recuperación en la presión, Mario Domínguez asistió a Víctor JR, quien amplió la ventaja en el marcador.

Con el paso de los minutos, el CD Castellón B intentó reaccionar, aunque sin generar excesivo peligro sobre la portería defendida por Vicent Abril. Por su parte, el filial valencianista rozó nuevamente el gol en un saque de esquina que se estrelló en el poste, y posteriormente en un potente disparo de David Otorbi que el portero local logró despejar con dificultad. Poco después, también tuvo que intervenir ante otro remate peligroso. En el otro área, Vicent Abril respondió con una gran parada.

La segunda mitad comenzó con un guion similar al de la primera. En los primeros instantes, el VCF Mestalla generó una contra peligrosa, mientras que el CD Castellón B replicó rápidamente, encontrándose de nuevo con un acertado Vicent Abril.

Vicent Abril, portero del filial, una de las joyas más valiosas de la cantera / VCF Media

El encuentro se convirtió en un constante intercambio de ocasiones. El tercer gol visitante pudo llegar en una acción por banda izquierda de Víctor JR, cuyo centro no pudo aprovechar David Otorbi. Acto seguido, el conjunto local dispuso de una clara oportunidad, pero nuevamente apareció Vicent Abril para evitar el tanto.

A medida que avanzaba el choque, el VCF Mestalla trató de gestionar su ventaja, evitando concesiones ante un CD Castellón B que buscaba adelantar líneas y ganar presencia ofensiva.

En el tramo final, el técnico movió el banquillo con cambios ofensivos para mantener la intensidad y reforzar la presión.

Doblete de Leslie Okai

Las sustituciones resultaron decisivas. Poco después de ingresar al terreno de juego, Leslie firmó el tercer gol tras una gran acción individual, superando a su marcador y definiendo con precisión. Apenas dos minutos más tarde, el propio Leslie volvió a ver portería, anotando su segundo tanto y dejando el partido prácticamente sentenciado.

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En los compases finales también hubo más rotaciones, cerrando una actuación muy completa del VCF Mestalla, que además logró mantener la portería a cero en una victoria sólida y de gran importancia en la competición.