COPA DEL REY
Barrene rompe un récord de 74 años que estaba en posesión de un jugador del Valencia CF
El artillero valencianista Manuel Badenes abrió la final de 1952 con un gol a Ramallets, a servicio de Vicente Seguí, en apenas 18 segundos de juego
Silva ya ganó la Copa del Rey en 2021 con la Real Sociedad después de haberlo hecho previamente con la camiseta del Valencia en 2008
La Real Sociedad conquistó en Sevilla su cuarta Copa del Rey tras imponerse en la final al Atlético de Madrid en la tanda de penaltis. A los lanzamientos desde los once metros se llegó después de 120 minutos que concluyeron con empate a dos goles, el primero de ellos, obra de Ander Barrenetxea cuando solo habían transcurrido 14 segundos de partido.
Barrene, internacional de nuevo cuño con España, firmó el gol más rápido de la historia de las finales del torneo. El extremo donostiarra superó al arquero Juan Musso con un lejano remate de cabeza tras una magnífica asistencia desde la banda izquierda del exvalencianista Gonçalo Guedes.
Guedes y Soler siguen los pasos de otro doble campeón, David Silva
Tanto Gonçalo Guedes como Carlos Soler, campeones de Copa con el Valencia CF en 2019, pudieron volver a saborear las mieles de levantar la Copa siete años más tarde. Ahora con la camiseta de la Real Sociedad. Los dos pudieron emular lo hecho por David Silva, quien también ganó la Copa como jugador realista tras haberlo hecho previamente con el Valencia CF. Silva lo hizo en 2008 como blanquinegro en Madrid frente al Getafe, y en marzo 2021 con el conjunto donostiarra.
Los vínculos entre Real Sociedad y Valencia CF con la Copa del Rey de por medio va más allá. Con su gol, Barrenetxea ha establecido un nuevo récord en cuanto al gol más rápido en una final de Copa, un registro que hasta este pasado sábado estaba en posesión de un mítico delantero del Valencia CF, el castellonense Manuel Badenes.
Badenes, el hombre del gol por partido
Manuel Badenes, bautizado como 'el hombre del gol por partido', fruto del tremendo instinto y capacidad goleadora que mostraba, anotó el primer tanto de la final de 1952 a los 18 segundos. En aquella final, el Valencia CF se adelantó con dos dianas de Badenes. La primera acción del choque derivó en un pase de Seguí a Badenes, que se coló entre la defensa blaugrana para batir a Ramallets de tiro raso y cruzado. Más tarde, poco antes de la media hora, nuevamente el 'killer' de Castelló remató un saque de esquina sacado por Seguí.
Sin embargo, el Barcelona reaccionó con tantos de Basora y Vila, quien igualó a dos en el minuto 72. Como en esta última final de 2026, en 1952 el duelo acabó en la prórroga con 2-2 en el marcador. Entonces, en cambio, no hubo lugar para los penaltis, ya que Kubala batió a Quique en el minuto 96 y, con el portero del Valencia CF lesionado, en el 118 César selló el 4-2 definitivo. Los valencianistas cayeron en la final, pero volvieron a competir por todo como acostumbraron a lo largo de toda la década de los años 40.
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