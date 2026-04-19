Santi Cañizares: "Matarazzo en el Valencia estaría en la calle"
La leyenda valencianista no dudó en asegurar que el preparador de la Real Sociedad habría corrido la misma suerte que Marcelino o Bordalás
Santiago Cañizares es una voz autorizada para hablar del Valencia, el valencianismo y todo lo que rodea al club que gobierna Meriton en la distancia. Quien fuera el mejor portero de la historia de la entidad, es abiertamente crítico con el máximo accionista y no se esconde. Tanto en las redes sociales como en los programas radiofónicos en los que participa, 'Cañete' suele tener mención para la actualidad blanquinegra.
Lo último, un mensaje bastante revelador de su punto de vista sobre el banquillo del Valencia CF. "Matarazzo en el Valencia estaría en la calle; consiguiendo un título de forma brillante, e igualmente si hubiese perdido la final por penalties… Marcelino y Bordalás pueden dar fe de que esto es información, no opinión….", escribió. Y es que no hay más que recordar la marcha del asturiano tras ganar la Copa del Rey o el despido del alicantino tras perder la final.
... Y Koeman
Un usuario le recordó que Koeman también ganó una Copa del Rey, precisamente en el polémico curso en el que el de Países Bajos adoptó varias decisiones polémicas. Cañizares estaba en la plantilla, pero fue Timo Hildebrand el que defendió la meta en el torneo. El laureado guardameta español contestó: "Una comparativa evidente de que no sabemos distinguir al honrado del ladrón, por eso estamos donde estamos…."
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