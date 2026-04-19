¿Es Umar Sadiq campeón de la Copa del Rey con la Real Sociedad? Hacienda prefiere que sí

La Real Sociedad se impuso al Atlético de Madrid en la final de Copa del Rey. Lo hizo tras imponerse en la tanda de penaltis gracias a las dos paradas de Marrero, que ya clasificó a los suyos de la misma manera en octavos de final. Estrella en dos partidos clave de la historia del equipo easotarra, que logra su cuarta Copa del Rey.

De todas formas, el camino de la Copa es más largo de lo que parece. Por lo menos para los equipos que no disputan competición europea. Y este fue el caso de la Real, que arrancó mal la temporada y ahora de la mano de Pellegrino Matarazzo ha logrado darle la vuelta a la situación, sacando una mejor versión de jugadores como Carlos Soler o Gonçalo Guedes entre otros.

La Real arrancó la competición en una primera ronda contra el SD Negreira, allá por el mes de octubre, disputando luego otras rondas contra Reus, Eldense, Osasuna, Alavés y Athletic. Pues bien, todas ellas vitales y cargadas de la necesaria 'buena suerte' para superar diferentes rondas. Entre esas 'buena suerte' sobresale también un nombre propio: Umar Sadiq.

Sadiq felicita a 'su' Real Sociedad... donde fue vital en Copa

El delantero del Valencia CF fue vital para que los vascos se llevaran el torneo. No participó en la final, ya que en el mercado de invierno fichó por el Valencia CF, pero sí fue clave para que los vencedores de Copa puedan estar ahora de celebración. El delantero nigeriano fue vital apra superar al Reus en segunda ronda. Partió desde el banquillo, pero al llegar al descanso con empate a cero, empezaron lso nervios y el técnico, por entonces Sergio Francisco, le introdujo en el verde.

Noticias relacionadas

Sadiq felicita a 'su' Real por la Copa / Instagram

A los cuatro minutos de encontrarse sobre el césped, entregó el gol en bandeja a su compañero Mikel Goti, que adelantó a la Real. Luego, en la recta final del mismo y con los catalanes soñando con el empate, Sadiq anotó el definitivo 0-2, siendo el MVP del encuentro tras completar un gol y una asistencia en 45 minutos. Fue el último partido del nigeriano en Copa con los vascos, aunque luego marcó dos goles más con el Valencia CF en los choques ante Burgos CF y Athletic Club. Disputó la Copa del Rey con dos clubes, pero su nombre estará en el listado de vencedores de la Real. ¿Se llevará prima por ganar el torneo? Pues si no especificaron ningún cambio al respecto a la hora de cerrar su salida al Valencia CF, es posible que le llegue una buena paga extra como regalo desde San Sebastián.