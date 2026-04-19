La dedicatoria más emotiva de Carlos Soler tras ganar la Copa del Rey con la Senyera al cuello
El centrocampista valenciano se emocionó al hablar de los suyos en los micrófonos de RTVE con un guiño claro a su tierra
Carlos Soler fue la representación valenciana en la final de la Copa del Rey de La Cartuja. El centrocampista, criado en la cantera del Valencia CF, fue un jugador clave en la conquista del título para los donostiarras, que se llevaron el trofeo en una tanda de penaltis cargada de emoción.
Después del encuentro los sentimientos se apoderaron del centrocampista, que con su 'Senyera' al cuello brindando un gran homenaje a su tierra después de proclarse campeón, se emocionó en la dedicatoria: "Se lo dedicó a mi mujer, mis padres, mi niño que está en casa que acaba de nacer... Mi abuela, mi abuelo que estuvo en la primera que gané y que hoy no ha podido estar. Toda mi gente y toda la afición. Es complicdo estar aquí y yo después de unos años en los que he estado fuera y no he podido disfrutar del campo lo que me gustaía ahora vengo aquí y lo hago".
Líder de la medular
El futbolista valenciano está viviendo un gran momento en lo personal y lo colectivo. Aúpado por Pellegrino Matarazzo, Soler comanda las operaciones en la medular txuri urdin con una capacidad enorme para ofrecer una solución y para verticalizar el juego de los suyos.
Trabajó y marcó su penalti
Contra el Atlético de Madrid lanzó a los suyos al ataque y le tocó ponerse el mono de trabajo para cuajar un partido físico y de ir detrás de la pelota. También marcó su penalti en la tanda. Soler ha alcanzado un punto de elevada madurez futbolística del que se está beneficiando la Real Sociedad y que le puede dar un sitio en la Selección Española.
- El Valencia CF mantiene activa y fuerte la opción de Andrés García para el lateral derecho
- En Inglaterra se rinden a Emery: a tres partidos de hacer historia
- La Comunidad Senegalesa de Santa Pola hizo una colecta para comprarle las primeras zapatillas a Awa Fam
- Recorrido y cortes de tráfico en València con motivo del triatlón internacional Ironman 70.3
- El Valencia CF deja de ser el Valencia CF: así funcionan sus mercados comparados con otros de LaLiga
- El Valencia Mestalla golea al Castellón B y roza la salvación
- Valencia Basket ya sabe los horarios de los dos primeros partidos de PlayOff de Euroliga en el Roig Arena
- ENTREVISTA CARLOS SOLER (I) 'Me emociono cada vez que veo la final del Centenario