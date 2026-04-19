La dedicatoria más emotiva de Carlos Soler tras ganar la Copa del Rey con la Senyera al cuello

Carlos Soler fue la representación valenciana en la final de la Copa del Rey de La Cartuja. El centrocampista, criado en la cantera del Valencia CF, fue un jugador clave en la conquista del título para los donostiarras, que se llevaron el trofeo en una tanda de penaltis cargada de emoción.

Después del encuentro los sentimientos se apoderaron del centrocampista, que con su 'Senyera' al cuello brindando un gran homenaje a su tierra después de proclarse campeón, se emocionó en la dedicatoria: "Se lo dedicó a mi mujer, mis padres, mi niño que está en casa que acaba de nacer... Mi abuela, mi abuelo que estuvo en la primera que gané y que hoy no ha podido estar. Toda mi gente y toda la afición. Es complicdo estar aquí y yo después de unos años en los que he estado fuera y no he podido disfrutar del campo lo que me gustaía ahora vengo aquí y lo hago".

El centrocampista de la Real Sociedad Carlos Soler lanza su penalti para marcar gol durante la final de la Copa del Rey que enfrenta a Atlético de Madrid y Real Sociedad este sábado en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. EFE/José Manuel Vidal. (Atlético Madrid) (Real Sociedad) / José Manuel Vidal / EFE

Líder de la medular

El futbolista valenciano está viviendo un gran momento en lo personal y lo colectivo. Aúpado por Pellegrino Matarazzo, Soler comanda las operaciones en la medular txuri urdin con una capacidad enorme para ofrecer una solución y para verticalizar el juego de los suyos.

Trabajó y marcó su penalti

Contra el Atlético de Madrid lanzó a los suyos al ataque y le tocó ponerse el mono de trabajo para cuajar un partido físico y de ir detrás de la pelota. También marcó su penalti en la tanda. Soler ha alcanzado un punto de elevada madurez futbolística del que se está beneficiando la Real Sociedad y que le puede dar un sitio en la Selección Española.