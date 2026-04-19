La exhibición de Gonçalo Guedes en la final de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid
El exjugador del Valencia CF fue junto a Unai Marrero el hombre de la final: incidencia directa en los dos goles, trabajo defensivo...
Gonçalo Guedes es uno de los jugadores de la temporada. El extremo portugués ex del Valencia CF ha llevado el ataque de la Real Sociedad al siguiente nivel con una electricidad, dinamismo y veneno totales. El luso, además, fue junto a Unai Marrero el verdadero hombre de la final contra el Atlético de Madrid con una implicación directa en los dos goles del equipo durante el partido y una exhibición que pasará a los anales de la historia txuri-urdin.
El partido del '11' fue memorable desde el primer suspiro. Literalmente. A los diez segundos recibió el balón en el costado izquierdo del campo y puso un gran centro al segundo palo para el gol de Ander Barrenetxea. Primer balón que tocó y asistencia para adelantar a los suyos.
Guedes, de nuevo en el 'lugar del crimen'
El Atlético reaccionó empatando, pero nuevamente apareció Guedes en el lugar del crimen para que la Real Sociedad se volviera a adelantar. El luso se anticipó a Juan Musso en un centro, provocando que el portero le golpease la cabeza en lugar del balón, provocando un penalti que bien pudo merecer la roja.
Una pesadilla al espacio
El jugador, implicado en los dos tantos, fue un quebradero de cabeza para la defensa colchonera, que no era capaz de controlarle cuando conducía la pelota o atacaba el espacio. Dio dos pases clave (aquellos que preceden a disparo), disparó dos veces y buscó constantemente la espalda.
Con el mono de trabajo en defensa
En defensa, compromiso: hizo tres tackles (entradas a ras de suelo) y se llevó los tres, firmó cuatro despejes, tres recuperaciones y se llevó los dos duelos aéreos en los que compareció. Un partido de calidad, pero también de mucho carácter. Pura final.
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