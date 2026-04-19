¿Quién es Leslie Okai, el último 'goleador' del Valencia Mestalla?

El filial del Valencia CF, que vive su mejor momento de la temporada tras el cambio de banquillo, ha ganado en la tarde de este sábado en Castelló al filial del CD Castellón (0-4). Los últimos dos goles han sido anotados por un joven estadounidense de 20 años, Leslie A. Okai.

Las sustituciones resultaron decisivas. Leslie entró al campo en lugar de David Otorbi en el minuto 69 para ocupar su espacio en el extremo izquierdo. Él firmó el tercer gol tras una gran acción individual, superando a su marcador y definiendo con precisión. Apenas dos minutos más tarde, volvió a ver portería, anotando su segundo tanto y dejando el partido sentenciado.

De Estados Unidos, al Juvenil del Valencia

¿Quién este joven jugador que ha anotado sus primeros goles con el filial, equipo con el que ha jugado esta campaña seis partidos durante procedente del Juvenil A?

En junio de 2024, la Academia VCF, dirigida por Luis Martínez, concretó el fichaje de este futbolista. Nacido en Ghana en marzo de 2006, llegó a Paterna de la Academia Sima Montverde (Florida) para reforzar a los juveniles. Allí, desde la temporada 2024/25, coincidió con el actual entrenador del filial, Óscar Sánchez.

De familia ghanesa, Okai aterrizó con proyección de primer equipo, aunque el camino no ha sido fácil en parte frenado por alguna que otra lesión. Por ejemplo, la última y más seria: una pubalgia que lo ha tenido cinco meses KO hasta mediados de febrero.

Los captadores de la Academia viajaron a EE. UU. para hacer un seguimiento a los jóvenes de mayor proyección. Primero fue Ali Fadal: mediocentro, debutante en el primer equipo de la mano de Rubén Baraja. Después, A. Okai

De lateral a extremo izquierdo

Al llegar, Okai partía como lateral izquierdo, pero su capacidad física, potencia y llegada al área rival le hizo poco a poco ganar protagonismo como extremo.

El joven comenzó la temporada con la ilusión de verse en el filial, más cerca del primer equipo. La campaña pasada solo pudo sumar seis minutos en un partido con el equipo B. Este curso, tras contar con minutos en los dos primeros partidos del Valencia Mestalla, en el grupo III de Segunda RFEF -Alcoyano y Baleares-, las molestias físicas le rompieron durante casi medio año su continuidad en el equipo. Angulo tuvo tiempo de volver a darle minutos en dos nuevos partidos antes de ser destituido, ante Ibiza y Lleida.

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En los cuatro partidos con Óscar Sánchez como entrenador, Leslie fue convocado en todos ellos y ha salido en las segundas partes contra Andratx y Castellón B. Este sábado ha hecho sus primeros goles con el filial del Valencia, club con el que termina en junio su contrato al no poder ampliarlo cumpliendo objetivos por culpa de las lesiones. La Academia valora una extensión de contrato de un jugador, a sus 20 años, todavía con un futuro prometedor.