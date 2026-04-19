Maffeo, un deseo que se convierte en 'enemigo' del Valencia CF

Maffeo es uno de esos jugadores que no pasan desapercibidos. Para bien o para mal. Una mezcla de carácter anárquico, de potencia, fuerza y de buen pie, que además mezcla con un buen trabajo defensivo. Con altos y bajos, Maffeo es un futbolista que en los últimos años ha estado en el radar de muchos equipos, entre ellos el Valencia, que lo tiene en la lista de cara a este próximo verano, como ya lo tuvo el pasado curso, aunque en estos momentos se va de precio. Con ese contexto, el lateral derecho asoma como uno de los hombres a los que Matarazzo ha reactivado por muchos motivos, algo que tratará de mostrar un Maffeo que pasa de viejo deseo valencianista a uno de esos 'enemigos' por la salvación.

El Valencia CF tiene en el lateral derecho a una de sus grandes preocupaciones de cara a la próxima temporada. Este año se ha observado como un auténtico desastre la confección de plantilla en ese perfil. Primero porque los dos años a Foulquier han acabado siendo un problema y segundo porque Thierry en su último año de contrato está lejos de ser fiable físicamente. Por eso el cara a cara contra el Mallorca resulta todavía más curioso si cabe y es que el cuadro balear tiene sobre el césped a uno de esos jugadores que gustan, que encaja y que sin embargo se va de precio. Al menos de momento, ya que le queda un año más de contrato y esa puede ser una llave para desbloquear su posible salida.

El encuentro eso sí está marcado por muchas más cosas que el cara a cara con Maffeo, uno de los hombres de una línea de cuatro en la que Mojica, Valjent y Raíllo eran sus compañeros habituales pero que en los últimos tiempos ha cambiado en ocasiones. En el último duelo sin ir más lejos no convivió con ninguno de los dos centrales habituales. Raíllo por lesión y Valjent por sanción. Eso sí, el duelo no pudo ir mejor con Mascarell-David López atrás, una dupla que dejó la portería a cero. En el centro del campo Darder se ha hecho el jefe, algo que le costó con Arrasate, acompañado por Morlanes y Samú Costa para contar con Pablo Torre por delante y la pareja Zito Luvumbo-Muriqi arriba.

Otros 'deseados' en Mestalla por el Valencia CF

El once titular del Mallorca cuenta con otros jugadores que sonaron con fuerza para recalar en Mestalla hace no tanto. El primero de ellos es Omar Mascarell. El exjugador del Schalke y Elche entre otros estuvo en la agenda valencianista en varias ocasiones en el pasado más cercano. En Mallorca ha tenido momentos de más presencia e importancia y otros siendo un jugador más número 12, pero su profesionalidad está fuera de toda duda. Este año tiene en el duelo contra el Elche uno de los grandes partidos del curso con un golazo y una asistencia que pueden valer la salvación a final de curso.

En el centro del campo hay dos nombres más que encajaban y que en estos momentos le darían muchas cosas al equipo comandado por Corberán. Un futbolista como Samú Costa genera un sistema por él mismo. No es tan posicional como un pivote, pero es un jugador que abarca campo, que roba, que tiene buen pase tras robo y que le da mucho carácter y músculo a un medio de un equipo de esa zona de la tabla. De hecho está sin problemas para un equipo más cercano a Europa. En la medular también está un Darder imparable desde la llegada de Demichelis. Más presente en el juego, más reconocible a esa etapa del Espanyol y con más influencia global. Sonó para el Valencia con Javi Gracia en el banquillo, pero no se atacó su llegada.

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Por último, el curso pasado llegó Copete procedente de Palma de Mallorca, pero Valjent en 2020 también es otro de esos jugadores que han estado en el radar del Valencia CF en la última etapa. Un futbolista que con Raíllo han formado una de esas parejas más que reconocibles en el fútbol español.