Malas noticias en el entrenamiento del Valencia CF a dos días de visitar al Mallorca
Carlos Cobrerán volvió a no poder contar con Hugo Duro y Unai Núñez, lo que reduce mucho sus opciones especialmente si no cuenta con la cantera
Malas noticias desde la Ciudad Deportiva de Paterna. Ni Unai Núñez ni Hugo Duro saltaron a hacer el entrenamiento con el resto del grupo a tan solo dos días de una finalísima por la permanencia contra el RCD Mallorca en Son Moix.
Ambos futbolistas se lo perderán si no hay ninguna sorpresa de última hora, lo que obligará nuevamente a Carlos Corberán a hacer modificaciones en el once titular del equipo, especialmente penalizado a nivel defensivo. A pesar de que la semana arrancó con cierta esperanza, el paso de los días la ha ido dispando.
Defensa muy mermada
El defensa, con la baja de Eray Cömert, todo apunta a que será Pepelu el encargado junto a César Tárrega de defender a un lanzado Vedat Muriqi en un momento muy delicado de la temporada. Asimismo, el sector derecho de la defensa lo volverá a defender un Thierry Rendall lejos de su mejor nivel de forma.
A nivel defensivo, la convocatoria tendrá que estar completada por jugadores de la cantera a los que Corberán todavía no les ha dado una sola oportunidad en Liga en lo que va de temporada, por lo que se antoja complicado que apuesta por ellos en un momento como este.
Umar Sadiq volverá a ser el '9'
En ataque la 'solución' es más sencilla: Umar Sadiq volverá a ser titular en el '9' mientras que Lucas Beltrán, Diego López y Arnaut Danjuma son las opciones 'parche' si le pasa algo al nigeriano mientras que en la Academia Mario Domínguez y Aimar Blázquez esperan su oportunidad.
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