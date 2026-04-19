El mensaje de Hugo Duro tras la victoria de la Real Sociedad en Copa del Rey
El jugador del Valencia CF se acordó de sus dos excompañeros después de que se alzasen con el cetro de campeones coperos
Con la victoria de la Real Sociedad en la Copa del Rey motivó muchas reacciones. Desde equipos rivales hasta futbolistas de otros equipos. Uno de ellos fue Hugo Duro, finalista en el año de José Bordalás, que publicó una felicitación a sus excompañeros Carlos Soler y Gonçalo Guedes.
El punta madrileño les felicitó y en el texto puso "Qué envidia!" después de ver como dos futbolistas con los que compartió vestuario y que elevaban el nivel del Valencia CF se proclamaban campeones haciendo lo propio con la Real Sociedad, adónde llegaron el pasado verano en las demarcaciones en las que el club de Mestalla apostó por Filip Ugrinic y Arnaut Danjuma.
Tercera final, segunda victoria
Para Guedes y Soler era la tercera final de Copa del Rey. Ganaron la primera con el Valencia CF en la temporada del Centenario de la mano de Marcelino García Toral en el Valencia más competitivo de los últimos quince años.
Posteriormente la perdieron contra el Real Betis también vestidos de blanquinegro en un día en el que marcó precisamente Hugo Duro en la final, pero en el que el penalti de Yunus Musah le dio el triunfo al Real Betis.
Triunfo siendo muy importantes
Este sábado tenían la opción de redimirse con el conjunto donostiarra y lo lograron, siendo además jugadores muy importantes a lo largo de la competición y con Guedes, de hecho, siendo clave en los dos tantos a favor de su equipo.
- El Valencia CF mantiene activa y fuerte la opción de Andrés García para el lateral derecho
- En Inglaterra se rinden a Emery: a tres partidos de hacer historia
- La Comunidad Senegalesa de Santa Pola hizo una colecta para comprarle las primeras zapatillas a Awa Fam
- Recorrido y cortes de tráfico en València con motivo del triatlón internacional Ironman 70.3
- El Valencia CF deja de ser el Valencia CF: así funcionan sus mercados comparados con otros de LaLiga
- El Valencia Mestalla golea al Castellón B y roza la salvación
- Valencia Basket ya sabe los horarios de los dos primeros partidos de PlayOff de Euroliga en el Roig Arena
- ENTREVISTA CARLOS SOLER (I) 'Me emociono cada vez que veo la final del Centenario