El mensaje de Hugo Duro tras la victoria de la Real Sociedad en Copa del Rey

Con la victoria de la Real Sociedad en la Copa del Rey motivó muchas reacciones. Desde equipos rivales hasta futbolistas de otros equipos. Uno de ellos fue Hugo Duro, finalista en el año de José Bordalás, que publicó una felicitación a sus excompañeros Carlos Soler y Gonçalo Guedes.

El punta madrileño les felicitó y en el texto puso "Qué envidia!" después de ver como dos futbolistas con los que compartió vestuario y que elevaban el nivel del Valencia CF se proclamaban campeones haciendo lo propio con la Real Sociedad, adónde llegaron el pasado verano en las demarcaciones en las que el club de Mestalla apostó por Filip Ugrinic y Arnaut Danjuma.

La felicitación de Hugo Duro a sus excompañeros Guedes y Soler / SD

Tercera final, segunda victoria

Para Guedes y Soler era la tercera final de Copa del Rey. Ganaron la primera con el Valencia CF en la temporada del Centenario de la mano de Marcelino García Toral en el Valencia más competitivo de los últimos quince años.

Posteriormente la perdieron contra el Real Betis también vestidos de blanquinegro en un día en el que marcó precisamente Hugo Duro en la final, pero en el que el penalti de Yunus Musah le dio el triunfo al Real Betis.

Triunfo siendo muy importantes

Este sábado tenían la opción de redimirse con el conjunto donostiarra y lo lograron, siendo además jugadores muy importantes a lo largo de la competición y con Guedes, de hecho, siendo clave en los dos tantos a favor de su equipo.