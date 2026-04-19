Pepelu tiene 'defensa' para el Mallorca-Valencia CF

Unai Núñez no llega a tiempo al Mallorca-Valencia de este martes (19:00) en Son Moix. El central sigue al margen del grupo a falta de un solo entrenamiento. El vasco lo ha intentado, pero le han faltado días. Aunque este lunes se ejercite con sus compañeros y entre en la lista de convocados no estará a pleno rendimiento para ser titular. Con las bajas de los lesionados Unai Núñez, Eray Cömert y José Copete, Carlos Corberán está obligado a buscar un acompañante para César Tárrega en el centro de la defensa y el elegido desde hace días es Pepelu. El mediocentro está entrenando de central desde la semana pasada y está preparado para asumir su nuevo rol en el equipo. No hay más. El Valencia se la jugará ante el Mallorca con la pareja Tárrega-Pepelu. Ellos tienen que ser la salvación.

No es la primera vez que Pepelu asume responsabilidades en el centro de la defensa esta temporada. Corberán acudió al centrocampista como solución de urgencia en Getafe después de la lesión de Tárrega. Aquel día en el Coliseum, Pepelu retrasó su posición ante la baja del resto de centrales y cumplió con nota. El de Denìa respondió en el centro de la zaga con garantías y fue clave para dejar la portería a cero contra el equipo de José Bordalás. Pepelu retrasó su posición en el minuto 30 por la lesión de César y formó una hora pareja con Copete con portería a cero y victoria (0-1) con gol del capitán José Luis Gayà.

Corberán acabó muy satisfecho con la actuación de Pepelu como así reconoció públicamente en sala de prensa. "Teníamos la opción de jugar con Panach, que es un central joven, o adaptar la posición a un jugador del primer equipo, y es lo que hemos hecho. Insisto en que la personalidad del futbolista puede suplir muchas veces la falta de hábito. Pepelu ha demostrado esa personalidad adaptándose a una posición que no es la suya; ya jugó algo ahí la temporada pasada, en un partido de Copa. Me gusta mucho ver que los jugadores afrontan las situaciones y cuando eso tiene premio, da aún más alegría”.

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Desaparecido desde Guido

Pepelu recuperará en Mallorca el protagonismo que ha perdido durante las últimas jornadas coincidiendo con la aparición de Guido Rodríguez. Para encontrar la última titularidad de Pepelu hay que remontarse dos meses atrás en el Derbi contra el Levante del pasado 15 de febrero en el Ciutat. Desde entonces Pepelu ha desaparecido del equipo y el argentino se ha asentado como titular. El de Denia solo ha disputado 16 minutos en las últimas siete jornadas de LaLiga: Villarreal (0'), Osasuna (0'), Alavés (0'), Oviedo (0'), Sevilla (1'), Celta (0') y Elche (15').