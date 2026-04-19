Cuidado con las tarjetas en una semana clave para el Valencia CF en LaLiga

El Valencia CF todavía no tiene del todo clara la salvación. Con sólo tres puntos de ventaja sobre los puestos de descenso que en estos momentos tiene como frontera el Elche (32). Con Alavés y Sevilla entremedias, los de Corberán viajan a Mallorca para afrontar un duelo directo contra el equipo de Demichelis, rival directo por la permanencia. Una victoria sería una auténtica bocanada de aire fresco.

Son varias las bajas para el primero de los dos partidos que deben disputar los valencianos esta semana. El martes en Son Moix con la alerta amarilla apuntando a dos hombres claves como son Thierry Correia y Largie Ramazani y que, en caso de ser amonestados, se perderán el próximo choque liguero de Mestalla ante el Girona. Efectivamente, los catalanes son otro rival directo que en estos momentos cuentan con tres puntos más que los valencianos. Media tabla de clasificación está en un puño y una semana en la que hay seis puntos en juego y varios duelos directos, puede suponer un golpe en el tablero.

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Los que también tienen que tener un ojo en las tarjetas son los de Míchel. Hasta cinco jugadores están a una cartulina de perderse el choque de Mestalla del próximo sábado. Los exvalencianistas Paulo Gazzaniga y Bryan Gil son dos de ellos, pero también los defensas Álex Moreno y Hugo Rincón, además del goleador Vladyslav Vanat. Si cualquiera de ellos comete una imprudencia este martes ante el Betis, no podrá viajar a Valencia. Estaremos atentos.