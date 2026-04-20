Alineaciones probables del Mallorca - Valencia de Son Moix que afectará a los puestos de descenso
Corberán y Demichelis cuentan con bajas importantes y ambos podrían recurrir a un centrocampista como improvisado central
LaLiga puede aclararse mucho esta semana. Son dos las jornadas que se disputarán en pocos días, siendo muchos duelos directos por Europa o el descenso. Y precisamente en esto segundo se encuentra el Valencia CF, ya que Corberán y Demichelis comandan dos vestuarios que cuyo objetivo pasa por la salvación, siendo rivales directos por este objetivo.
Este mismo lunes ha confirmado el técnico valenciano que mantendrá la baja de Unai Núñez, lo que le obligará a formar nueva pareja para César Tárrega, único central puro sano. Todo apunta a que será Pepelu, que hará de central-líbero. El equipo empeorará en defensa, pero mejorará en la creación de juego y salida de pelota. Tanto Tárrega como los laterales tendrán que estar algo más pendientes de la zona que cubra el centrocampista reconvertido. El caso es que Demichelis también podría repetir un caso similar al colocar a Mascarell como central en compañía de Valjent, si bien sería dejando en el banquillo al central David López.
Por otro lado, sí que entrará en la convocatoria Hugo Duro, presumiblemente para tener minutos en la segunda parte. Veremos.
Alineaciones probables del Mallorca - Valencia de Son Moix
RCD Mallorca: Leo Román; Mojica, Mascarell, Valjent, Maffeo; Samú Costa, Morlanes, Darder, Pablo Torre; Virgili y Muriqi.
Valencia CF: Dimitrievski; Gayà, Tárrega, Pepelu, Thierry; Guido, Ugrinic; Rioja, Ramazani, Beltrán; y Sadiq.
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