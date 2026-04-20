Baja de última hora en el Valencia CF para viajar a Son Moix
El conjunto de Mestalla no podrá contar Baptiste Santamaria y en su lugar ha entrado un Lucas Núñez que se lo ha ganado a pulso
El Valencia CF se enfrentará al RCD Mallorca en una 'final' por la permanencia en Primera División con muchas bajas y la presencia de jugadores del Valencia Mestalla en una convocatoria en que finalmente ha entrado Hugo Duro entre los jugadores en duda, pero en la que no está un futbolista que sí había trabajado con normalidad a lo largo de la semana.
Baptiste Santamaria no se subió al avión con el resto de sus compañeros debido a un virus que le privará de ser parte de la expedición. En principio parecía complicado que contase con minutos, pero la obligación de retrasar la posición de Pepelu quizás podía dar un rato de fútbol en la segunda parte.
Lucas Núñez va en su lugar
La buena noticia es que esta ausencia la cubrirá un Lucas Núñez en estado de gracia esta temporada. El centrocampista del filial está siendo una de las claves de la reacción del Mestalla de la mano de Óscar Sánchez y vuelve a la convocatoria después de su gran pretemporada.
No es el único futbolista del filial, ya que Corberán ha llamado también a filas a Rubo Iranzo y Joe Fontanet como ha hecho en otros partidos de la temporada, pero no le ha dado oportunidades a ninguno de ellos en lo que va de curso.
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