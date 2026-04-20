Las cinco claves del resurgir del Valencia Mestalla con Óscar Sánchez

El Valencia Mestalla acaricia la salvación después de la goleada al Castellón 'B' el pasado fin de semana por cero goles a cuatro en una nueva actuación del segundo equipo valencianista en 'Modo Apisonadora' desde la llegada de Óscar Sánchez al banquillo, que ha resuelto el entuerto de la permanencia por la vía rápida.

Desde el ascenso del entrenador del Juvenil 'A' al filial, el equipo ha disputado cuatro partidos y tres de ellos se han saldado con contundentes victorias que han supuesto nueve puntos clave y que han dejado a los blanquinegros a un triunfo de dejar la permanencia sellada. La mano del entrenador se ha dejado sentir pronto con una serie de razones que explican el golpe encima de la mesa.

1.Todos enchufados

El principal factor que Sánchez buscó nada más llegar fue el de 'alistar' a todos para la batalla por la permanencia. Los que juegan más y menos están muy enchufados y eso se ha traducido en un equipo que no se ha debilitado con cambios ni rotaciones. El propio entrenador, de hecho, destacó tras el partido: "Da igual quien entre, lo estamos viendo. Javi Navarro se quedó la semana pasada sin convocar y esta semana ha entrado y ha hecho un partidazo. Fontanet, que en las dos primeras jornadas no fue convocado, lo mismo. Lo están haciendo sobre todo ellos con su predisposición. Esto es lo que nos va a dar a medio y largo plazo que el equipo cree unas señas de identidad, genere unos hábitos de trabajo de compromiso de fútbol", ponía Óscar de relieve.

2. Intensidad voraz

Íntimamente vinculado a ello está una de las grandes señas de identidad del equipo, una intensidad voraz con y sin la pelota. El equipo está muy metido, muerde para recuperar, es agresivo en las disputas y también a la hora de atacar el balón. Esa intensidad no la está ondulando según el resultado ni la fase del partido, lo que explica la gran cantidad de goles que ha marcado el equipo desde su llegada (15 en 4 partidos).

3. Un estilo más directo

Con la pelota el equipo también ha cambiado su forma de jugar, siendo más vertical, llegando antes a campo contrario y buscando las cosquillas sin parar a la defensa rival. Martio Domínguez está siendo el hombre gol del equipo, anotando sin descanso, y por detrás Víctor Jr. ha acabado de destaparse como el gran jugador incluso de la categoría.

Víctor Jr, el jugador de la temporada / Nico Rodriguez VCF

V

4. Una medular versátil

Sánchez ha apostado por juntar su extensión sobre el campo de la temporada pasada (Lucas Núñez) con la de este (Aaron Mayol) y entre ambos han compuesto una dupla clave en la reacción del equipo. Ambos son agresivos y disciplinados sin la pelota y ambos son dinámicos con ella. El equipo juega mucho más rápido y es porque ambos le dan al juego esa velocidad extra cada vez que el balón pasa por la medular.

5. Profundidad por banda

El juego exterior también le está dando mucho al equipo de Óscar Sánchez. El entrenador ha apostado también por sus puñales del Juvenil de la temporada pasada y el nivel está siendo superlativo. principalmente David Otorbi y Rodrigo Gamón, que atesoran una velocidad endiablada y un gran uno contra uno. Pero también Leslie Okay, que marcó gol en la última jornada.