Corberán confirma el parte médico de altas y bajas para el Mallorca-Valencia CF

Carlos Corberán ha confirmado el parte médico de altas y bajas para el Mallorca-Valencia CF de este martes. El técnico del Valencia CF ha asegurado que Unai Núñez no llega a tiempo y que Hugo Duro entrará en la convocatoria.

"Hugo se ha incorporado, hoy ha podido entrenar y entrará en la convocatoria. Unai no está en disponibilidad y Cömert no ha entrenado, esas son las bajas", explicaba el entrenador en sala de prensa.

Por tanto, el único central sano es César Tárrega. Corberán no puede disponer del resto de centrales. Unai Núñez acaba de salir de de su afectación de la región isquiotibial derecha sufrida en el partido en Mestalla ante el RC Celta que le privó de jugar en Elche. Eray Cömert por su parte padece una lesión en la musculatura abdominal sufrida frente al Elche CF y está descartado, así como los lesionados Copete y Mouctar Diakhaby.

El técnico tampoco puede contar con un central de la cantera de su agrado como el también lesionado Alejandro Panach. Pepelu será el elegido para reforzar el centro de la defensa. El centrocampista ha trabajado durante los últimos días en esa demarcación junto al canterano Rubo Iranzo y es la alternativa de mayor garantías como ya demostró en el 0-1 de Getafe de esta temporada.

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