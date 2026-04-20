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Corberán habla sobre el objetivo del Valencia y las bajas ante el Mallorca

Carlos Corberán ha analizado en sala de prensa el partido de este martes ante el Mallorca. El técnico ha hablado sobre el objetivo del equipo así como las novedades deportivas de cara a este encuentro: "La realidad es que el equipo lleva 35 puntos y debemos sumar cuantos podamos. Hugo se incorpora al grupo, así que estará en la convocatoria; Cömert no estará y Unai ha podido entrenar pero no podrá estar con nosotros. Veo al equipo con energía y ganas de resarcirse de esos dos últimos resultados". Más información