Montesinos

Corberán: "Los partidos hay que saber jugarlos y también competirlos"

El vestuario del Valencia CF, ¿cómo trabaja el aspecto mental para un partido? El técnico, Carlos Corberán ha respondido a esta cuestión ante los partidos que tiene por delante el equipo con mucho en juego: "Un partido es la suma de muchos componentes, desde lo físico, táctico, técnico y también mental. Los partidos hay que saber jugarlos y también competirlos. Cada partido tiene su escenario y un tipo de rival. Hay una parte que por mucha consecuencia - resultado presente, también hay una fase con lo mental. Manejar un resultado o situación de dificultad que condiciona. Cuando sumas las dos, estarás más cerca del resultado que deseas conseguir".