Demichelis: "El Valencia CF se metió en problemas sin merecerlo"

El técnico del Real Mallorca Martín Demichelis considera que está ante una "semana bisagra" para conseguir el objetivo de la permanencia en primera. Para el entrenador la semana contra el Valencia y el Alavés es más que importante. "Puede ser que sea así, sí, desde la exigencia por los cortos plazos de recuperación y por los rivales, que no solo no van a ser fáciles y que son duros, sino por dónde están implicados esos propios rivales. Antes de que comience esta jornada, en Valencia lo tenemos uno por encima; antes de que comience esta jornada, el Alavés está uno por debajo. Sí, creo que es una semana bisagra, dos partidos que pueden comprarnos felicidad, paz, cercanía a un objetivo, o seguir ajustando tuercas y saber que no va a ser fácil hasta el final, pero sí entiendo que es importante".

Así ve al Valencia

"Bueno, a mi manera de entender y analizar el fútbol, creo que se metió en problemas en los últimos partidos sin merecerlo. El fútbol no es merecimiento. Creo que en Elche no merecían perder. Jugaron muy bien, se podrían haber puesto por delante en varias situaciones y terminan perdiendo un jugador. Y, en la jugada de la acción en la que pierde un jugador, reciben el gol. Es decir, hay que tener cuidado a veces con las estadísticas o con los números, pero entiendo que es un equipo que juega bien, que tiene jugadores de medio hacia delante que te pueden dañar. Así que sostengo lo que dije recién: hay que saber defenderse en todo momento, incluso cuando atacás, porque tienen jugadores que te hacen transiciones muy rápidas, que después también desde abajo inician muy bien. Entonces, bueno, estuvimos entrenando cosas para ver cómo nos ponemos en cada una de las situaciones. Mejor que ellos, esa es la idea".

Sin centrales

"Sí, sí, pero como no lo vamos a saber hasta la formación, porque seguramente es su entrenador y me ha tocado estar en posiciones así... Nosotros hoy tenemos bajas ofensivas, podemos decirlo: bajas ofensivas. Él tiene bajas defensivas, nosotros también hemos perdido a Raíllo. Pero como sé que como entrenador me ha tocado estar en circunstancias así, lo estará pensando incluso hasta hoy, o hasta mañana, o lo ha pensado hasta ayer. Entonces no lo sé yo con exactitud, cómo va a salir él. Entonces, lo que siempre digo, o les dije a ustedes o a mis jugadores: pensemos mucho más en nosotros, en mejorarnos. En mejorarnos, en mejorarnos, en mejorarnos, con y sin pelota, en qué parte del campo estamos haciendo las cosas bien, en cuál no. Independientemente de cuál sea el sistema del rival, el jugador que salga a jugar mañana, nosotros tenemos que tener las ideas claras de lo que somos".

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Sus tres bajas

En lo que respecta a la convocatoria, Demichelis cuenta con las bajas ya conocidas de Raíllo y Mateo Joseph, a los que se une Luvumbo, después de la lesión que sufrió ante el Rayo. No obstante, el angoleño podría estar disponible ante los babazorros, según ha anunciado el técnico. “No va a estar, pero va evolucionando muy bien, ojalá lo podamos tener para el sábado, si no me tendré que pelear con el doctor”, ha bromeado. “Perdemos un jugador que está amenazando todo el tiempo y que genera un estrés mental al rival”, ha agregado.