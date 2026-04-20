El Diego López que necesita el Valencia CF 'está' en Mallorca

Diego López ha convertido sus enfrentamientos ante el RCD Mallorca en un territorio fértil. En sus dos temporadas con el primer equipo del Valencia CF —la 2023/24 y la 2024/25—, el jugador del Valencia CF ha logrado ver portería frente al conjunto balear. El asturiano espera repetir y acabar la temporada siendo importante. Las oportunidades se acaban.

El choque en Son Moix no llega en un momento cualquiera. Con la temporada entrando en su fase decisiva y la amenaza del descenso a segunda, el Valencia necesita futbolistas que den un paso al frente y eso es lo que quiere Diego para consolidarse como un hombre fuerte del equipo en el tramo final. Los precedentes contra el Mallorca juegan a su favor. El Guajín marcó en el 1-1 de la 23/24 en Mallorca a las órdenes de Rubén Baraja y metió el tanto del triunfo en el 1-0 de la 24/25 ya con Carlos Corberán en el banquillo.

Ese gol además fue especial para él porque tuvo unda dedicatoria familiar especial: “El gol se lo dedico a mis padres que hoy cierran una etapa importante en el bar. Van a hacer fiesta de despedida en Turón y que disfruten del último día que pronto me verán más cerca”, explicó el jugador del Valencia en los micrófonos de Movistar.

250330EFE Ana Escoba (215816446) / Ana Escobar

Diego arrancó la temporada con la etiqueta de titular, sin embargo ha ido perdiendo protagonismo con el paso de las jornadas. Para encontrar su última titularidad en LaLiga hay que remontarse al 10 de enero contra el Elche. Desde entonces, diez suplencias y dos partidos de baja por lesión (Levante y Villarreal). En ese tramo de pérdida de confianza del entrenador se ha quedado sin minutos en dos partidos: contra el Real Madrid y ante el Celta.

Son Moix se presenta, por tanto, como algo más que un simple partido para el Guajín. Para Diego López, puede ser el revulsivo definitivo, el escenario donde convertirse en protagonista en la recta final del curso. El guion está servido. Ahora falta que llegue el gol.

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Su situación

El jugador quiere seguir en el Valencia CF, pero la realidad es que su rol ha pasado de jugador que llamaba la atención de muchos clubes europeos a estar en segundo plano. Y eso lógicamente no es cómodo para ningún futbolista. En cualquier caso, la realidad es que el atacante quiere demostrar sobre el campo en este tramo final de LaLiga que puede aportar y que está preparado para mostrar el nivel que dio la pasada segunda vuelta, cuando estaba 'cociéndose' su renovación.