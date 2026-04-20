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Corberán habla de Unai, Muriqi, la permanencia y el vestuario antes de jugar contra el Mallorca

El preparador valenciano afronta un duelo directo por la permanencia ante un equipo que está mejorando desde la llegada de Demichelis

Carlos Corberán, en sala de prensa

Carlos Corberán, en sala de prensa / Montesinos

Javier Bengoa

Javier Bengoa

Valencia

Carlos Corberán toma la palabra. El preparador valenciano no está en su mejor momento y el equipo es consciente de la importancia de los dos próximos duelos ante rivales directos por la permanencia, especialmente el de Son Moix de este martes frente a un Mallorca que ha mejorado sus prestaciones desde la llegada de Demichelis y que tiene en Muriqi a su hombre más en forma. En forma de gol.

El Valencia CF necesita una victoria como el comer y el técnico será cuestionado al respecto. También sobre su futuro o la última hora de la enfermería. Y es que tanto Hugo Duro como Unai Núñez son necesarios para los planes del entrenador y por fin han arrancado este lunes la sesión junto al resto de compañeros, acelerando las etapas de sus respectivas recuperaciones. Sigue la rueda de prensa a partir de las 13:30 horas.

Directo | Corberán habla de la última hora del Mallorca - Valencia

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