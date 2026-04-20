Corberán habla de Unai, Muriqi, la permanencia y el vestuario antes de jugar contra el Mallorca

Carlos Corberán toma la palabra. El preparador valenciano no está en su mejor momento y el equipo es consciente de la importancia de los dos próximos duelos ante rivales directos por la permanencia, especialmente el de Son Moix de este martes frente a un Mallorca que ha mejorado sus prestaciones desde la llegada de Demichelis y que tiene en Muriqi a su hombre más en forma. En forma de gol.

El Valencia CF necesita una victoria como el comer y el técnico será cuestionado al respecto. También sobre su futuro o la última hora de la enfermería. Y es que tanto Hugo Duro como Unai Núñez son necesarios para los planes del entrenador y por fin han arrancado este lunes la sesión junto al resto de compañeros, acelerando las etapas de sus respectivas recuperaciones. Sigue la rueda de prensa a partir de las 13:30 horas.

Directo | Corberán habla de la última hora del Mallorca - Valencia

Y con esto termina la rueda de prensa de Corberán. Ahora la analizamos en SUPER...

Palabras de Ron Gourlay sobre darle las armas al técnico en enero. Centrado en sacar el mejor rendimiento con esas armas. Y esas son las dinámicas del fútbol. Hace diez días hablábamos de otra realidad, ahora dos derrotas... nuestro momento es energía, ilusión, competir y sumar los máximos puntos posibles.

El mayor peligro del Mallorca. Creo que no sólo son Muriqi. Sus números son referencia y vive muy cómodo cuando están en el área. En Mestalla ya intentamos alejarles del área. Intentan tener iniciativa en el juego y Demichelis hace uso de mucho mediocentro con 3-4 volantes y menos extremos. Usan más el fuera de juego que antes. Son dos aspectos que diferencian. Nos ocupa colectivamente manejar el partido en ataque y defensa, sobre todo cuando impongan su esencia.

Siete partidos y a tres puntos del descenso. ¿Luchando por la permanencia? Somos conscientes. Estamos centrados en esa realidad

¿El vestuario está contigo? ¿Dudas? Estoy convencido de la convicción de la plantilla, pero hay preguntas que yo no te puedo responder. El equipo tiene mentalidad, herramientas y ganas para darle la vuelta. Son un equipo entregado en la causa, con capacidad de autocrítica cuando los resultados no llegan. Si las cosas no salen bien, nos quedamos tocados. Siento al equipo exactamente igual que cuando llegué. Cuando no salen las cosas, lo que se mira es al entrenador, pero con esa parte convivimos todos los entrenadores. Cuando ganamos somos los mejores y cuando perdemos lo hacemos todo muy mal. Uno debe ser autocrítico y el primero que no está satisfecho es Corberán. Creo en mi plantilla y creo que pudimos hacer más puntos.

¿Vestuario trabajando lo mental? Un partido es la suma de muchos componentes, desde lo físico, táctico, técnico y también mental. Los partidos hay que saber jugarlos y también competirlos. Cada partido tiene su escenario y un tipo de rival. Hay una parte que por mucha consecuencia - resultado presente, también hay una fase con lo mental. Manejar un resultado o situación de dificultad que condiciona. Cuando sumas las dos, estarás más cerca del resutlado que deseas conseguir.

¿Examen final cada partido? Cuando los resultados, sobre todo en un club grande como el Valencia, no son positivos, convivo con esa exigencia. Es lo que hay. Ante esa confianza y con esa confianza, responsabilidad de hacer el trabajo de la mejor manera posible. Con la autoexigencia intentar hacerlo todo mejor y también lo transmito a mi equipo y los jugadores.

Sólo un central sano. El partido del Elche fue diferente. El equipo tuvo momentos ofensivos muy buenos y fuimos capaces de generar, pero el resultado no fue el deseado. Este es otro partido. Jugaremos con un central específico y podemos jugar con línea de cuatro o de cinco. Defenderemos bien no por lo centrales. Debemos hacer un partido desde lo ofensivo y defensivo y lo conseguiremos segçun nos comportemos en lo colectivo.

Diferentes rachas. ¿Salvarse con Corberán o miedo? Veo al equipo capacitado de lograr puntos y preparado para superar la dificultad propia de dinámicas. Están preparados y con ganas del partido de mañana.