Horario y dónde ver el Mallorca-Valencia

El Valencia CF visita este martes 21 de abril el estadio de Son Moix en partido correpondiente a la Jornada 33 de LaLiga. Un partido importante para el conjunto valencianista de cara a volver a la senda de la victoria tras las derrotas ante Celta y Elche y no volver a los puestos de peligro de la clasificación y más enfrentándose a un rival directo en esa pelea.

Los de Corberán arrastran la derrota por 1-0 en el derbi del pasado sábado frente a un Elche que se juega la vida en la máxima categoría y un doloroso tropiezo ante el Celta en Mestalla por 2-3 que aumentó la tensión con la afición. El Valencia aterriza en Palma una posición por delante con un punto más que el Mallorca pero la dinámica de ambos equipos es muy distinta.

El Mallorca llega en un buen momento a este partido gracias a los dos partidos ganados consecutivos (Real Madrid y Rayo Vallecano) que mantienen al equipo fuera de las posiciones de descenso, a dos puntos. El estadio mallorquinista ha surgido como jugador número 12 en la lucha por la permanencia. Tras la llegada de Demichelis al banquillo rojillo todo ha cambiado en el conjunto de Son Moix, una buena dinámica que le ha valido la nominación como mejor entrenador de marzo, mes en el que clasificaría segundo sólo por detrás del Barcelona con 10 puntos de 15 posibles.

El Valencia, en uno de los entrenamientos de la semana en Paterna. / Valencia CF

Problemas para Corberán

El defensa, con la baja de Eray Cömert, todo apunta a que será Pepelu el encargado junto a César Tárrega de defender a un lanzado Vedat Muriqi en un momento muy delicado de la temporada. Asimismo, el sector derecho de la defensa lo volverá a defender un Thierry Rendall lejos de su mejor nivel de forma. Admás el técnico está pendiente de Unai Núñez y Hugo Duro, que no han entrenador con el resto del grupo a lo largo de la semana.

Ambos futbolistas se lo perderán si no hay ninguna sorpresa de última hora, lo que obligará nuevamente a Carlos Corberán a hacer modificaciones en el once titular del equipo, especialmente penalizado a nivel defensivo.

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Horario y dónde ver

Mallorca y Valencia se enfrentarán en el Estadi Mallorca Son Moix este martes, 21 de abril, a las 19.00 horas y el partido podrá verse en directo a través de Movistar+. También puedes seguir el minuto a minuto de este partido en la web de Superdeporte.es