Los 25 convocados del Valencia para una cita clave con la salvación en Mallorca

El Valencia CF afronta este martes, a partir de las siete de la tarde, una 'final' frente al RCD Mallorca, en Son Moix, por encontrar tranquilidad en el camino hacia la permanencia en LaLiga. La urgencia y las bajas marcan el viaje en la tarde de este lunes hacia la principal isla de las Baleares.

En sala de prensa, el entrenador, Carlos Corberán, confirmó la ausencia de Unai Núñez, aún lesionado, lo que deja a César Tárrega como único central disponible, ya que Eray Cömert no ha podido entrenarse ni un día con el grupo antes del trascendental choque con el conjunto bermellón de Martín Demichelis. Pepelu será su acompañante en el eje de la zaga.

Por el contrario, desde el plano positivo, "se incorpora a la convocatoria Hugo Duro", como dijo el mismo técnico. El madrileño pone la nota positiva. Pese a arrastrar problemas musculares durante la semana ha entrado finalmente en la convocatoria, de la que Corberán no ha tenido que hacer descartes técnicos.

Línea defensiva de circunstancias

Bajo este escenario, Corberán cuenta con argumentos ofensivos, pero los problemas le crecen en defensa, donde deberá improvisar una línea defensiva de circunstancias. Además, el centro del campo también sufre un contratiempo de última hora: Baptiste Santamaría se ha quedado fuera de la citación de 25 hombres por una gastroenteritis.

A todas estas ausencias se añaden las bajas de larga duración de Julen Agirrezabala, José Copete, Mouctar Diakhaby y Dimitri Foulquier, lo que dibuja un panorama muy complicado para el conjunto de Mestalla.

Como viene siendo habitual ante las bajas, el técnico ha completado la lista con varios jugadores del filial: El meta Vicent Abril, los centrales 'Rubo' Iranzo y Fontanet, y el pivote Lucas Núñez.

Esta es la convocatoria del Valencia para el choque ante el Mallorca, rival que se halla a solo un punto de los blanquinegros en la 'pomada' de equipos que luchan por mantenerse en Primera. Los valencianistas han volado a Palma, a las siete de la tarde, con una escasa renta sobre el límite del descenso de solo tres puntos. El equipo se enfrenta, además, a los fantasmas del pobre rendimiento en las últimas seis temporadas en el tramo final de LaLiga, cuando se deciden los objetivos.

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