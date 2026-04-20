Mallorca - Valencia: supervivencia o... naufragio

Esta semana, martes y sábado, el Valencia CF cerrará un mes de abril que por el momento está siendo trágico tras las derrotas contra Celta y Elche que han devuelto al equipo de Carlos Corberán al borde del precipicio. El primero de los dos capítulos llegará esta tarde en Son Moix contra un RCD Mallorca (19:00 horas) situado solamente un punto por detrás, pero que se presenta a la cita en su feudo con una dinámica mucho más favorable que la de los valencianistas. Cuatro días después, será la hora de regresar a Mestalla en otro duelo decisivo en la carrera por la salvación ante el Girona CF, al que Míchel ha vuelto a revitalizar.

Quien gane hoy dará un paso determinante camino de la salvación. El primero de los dos o tres que pueden quedar por delante, en función de los resultados que se den en este esprint final y, sobre todo, de la presión añadida que sean capaces de añadir desde lo más bajo Real Oviedo (27), Levante (29) y Elche (32). Los ilicitanos, tras imponerse al Valencia el 11 de abril en el Martínez Valero, se hallan a una sola unidad del Deportivo Alavés, equipo que marca con 33 puntos la permanencia. Por delante, en un puño, siguen Sevilla (34), Mallorca (34), Valencia (35) y Rayo Vallecano (35).

Mallorca: un rival en plena forma

Precisamente, en esta 'pomada' por escapar del descenso, es el Mallorca quien se adentra en las siete últimas en mejor estado de forma. De hecho, de la mano del argentino Martín Demichelis, los baleares son el tercer mejor equipo de LaLiga con tres triunfos, un empate y una sola derrota, empatado con el segundo, el Real Madrid, y el cuarto y quinto, Villarreal y Oviedo, que tienen un 'goal average' más pobre. El Valencia visita el estadio donde su rival se ha crecido desde el cambio de banquillo. En su isla, los bermellones encadenan nueve puntos en los tres últimos enfrentamientos en casa: Espanyol (2-1), Real Madrid (2-1) y Rayo (3-0).

Los datos reafirman el momento del Mallorca y activan las alertas en un Valencia necesitado de una reacción. Se presenta en Son Moix con la obligación de ofrecer la versión positiva de los desplazamientos al Sánchez Pizjuán y el Ciutat de València en los meses de marzo y febrero, cuando los de Corberán doblegaron con autoridad a dos adversarios en la batalla por la permanencia como Sevilla y Levante dejando en ambos casos la portería a cero (0-2).

El despertar de la segunda vuelta, en la que el número de derrotas alcanza ya las seis, se ha esfumado con tres tropiezos sonados en las últimas cuatro jornadas. La palabra Europa ha sido borrada del vocabulario valencianista mientras el miedo a verse en Segunda división ha vuelto a tomar cuerpo con, únicamente, tres puntos de renta en la decimocuarta plaza. Una posición y una distancia que, al mismo tiempo, rescatan otra preocupación. Esta de tipo económico. Dentro ya de las últimas diez fechas de LaLiga, ahora ya cualquier caída en lo que queda de curso entre los cinco últimos de la tabla permitiría a Goldman Sachs la activación de la "Reserva por Riesgo de Descenso".

La cláusula de Goldman Sachs

La cláusula en el contrato de financiación para el Nou Mestalla, firmado en junio de 2025 entre el club y la entidad bancaria estadounidense, dice así: "La Reserva por Riesgo de Descenso puede activarse en cualquier momento durante toda la vigencia del Contrato de Crédito cuando, una vez disputadas las tres cuartas partes de la temporada, el equipo masculino del Club se sitúa entre los cinco últimos puestos de la clasificación". Esa reserva por riesgo de descenso "permanece activa hasta el final de la temporada, hasta que el equipo esté matemáticamente salvado o durante el tiempo en que el Club permanezca descendido". Dicho mecanismo establece que si el Valencia entra en el último cuarto de la temporada —de la jornada 29 a la 38— colocado entre los cinco últimos clasificados de LaLiga, la SAD debería reservar una cantidad equivalente al 50 % del servicio anual de la deuda. Una cantidad 'congelada' que rondaría los diez millones de euros.

Es decir, el fracaso de temporada podría traducirse también en términos económicos si los de Corberán conviven de aquí al final entre los cinco últimos de la clasificación... y en tragedia deportiva si vuelve a habitar entre los tres últimos cuando la competición está inmersa ya en plena 'zona Aragonés'. Ese tramo final de las temporadas en las que el Valencia se ha convertido desde 2020 en un equipo escasamente competitivo. Desde el despido de Marcelino no se ha terminado por cumplir ningún objetivo más allá de la salvación, en solo una ocasión -2020, 53 puntos- se sobrepasó la barrera de los 50 puntos y los 63 partidos correspondientes a esa etapa de partidos "en los que se decide todo", como decía el Sabio de Hortaleza, se dividen en 19 victorias, 19 empates y... ¡25 derrotas!

Por todas estas razones, evidentemente, los blanquinegros sienten la presión de tener que ganar en Palma. Si no lo hacen, la magnitud del golpe dependerá de los resultados que se den en la jornada de los rivales directos:

Elche - Atlético de Madrid

Levante - Sevilla

Real Madrid - Alavés

Los problemas en el eje de la defensa: Pepelu, la solución

En lo deportivo, Corberán debe arreglar el agujero en el centro de la defensa con las bajas de Eray Cömert y Unai Núñez, que se unen a las ya conocidas de larga duración de Julen Agirrezabala, Mouctar Diakhaby, José Copete y Dimitri Foulquier. Bajo este contexto, Pepelu probablemente será quien acompañe al único central sano, César Tárrega, en el eje defensivo. Mientras tanto, en la vertiente positiva, Hugo Duro, máximo artillero del Valencia, ha superado sus molestias musculares y pudo entrar en la citación para un reto de altura con el kosovar Vedat Muriqi. El atacante mallorquinista, con 21 dianas, acumula prácticamente las mismas (22) que los mejores cinco goleadores valencianistas en la competición. Una lista liderada por los nueve tantos del ex del Getafe.

Por último, en el bando local, Demichelis no podrá contar con Luvumbo ni Mateo Joseph, lesionados, y ahí tendrá que decidir entre varias opciones, de las cuales destaca la vuelta de Jan Virgili al once tras estrenarse como goleador en Primera.

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