Maxi Gómez vuelve a parecer un goleador de primera

Maxi Gómez pasó con más pena que gloria por el Valencia CF. Bueno, por el club de Mestalla y por el Trabzonspor, el Cádiz y hasta por el Defensor de su país, donde pudo recuperar algo la forma tras estar seis meses sin equipo profesional, jugando en el equipo de su barrio. Llegó el Nacional y abonó medio millón de euros por su fichaje... que ya está dando sus frutos.

A sus 29 años, la carrera del de Paysandú tenía muy mala pinta. Tocó techo en el Celta de Vigo, donde marcó 31 goles en dos temporadas que le sirvieron para dar el salto al Valencia CF en un fichaje que incluyó tanto dinero como el retorno de Santi Mina a Balaídos (el gallego anotó 13 goles en su última campaña en Mestalla). Fue un traspaso de 30 millones de euros en valor contable según confirmó Ney Castillo, la entonces presidenta del Defensor, club de origen que se llevó seis millones de euros por el 20% de sus derechos.

En el Valencia CF, Maxi sólo marcó 22 goles en todas las competiciones disputadas desde que llegó en verano de 2019 y se marchó con la temporada 22/23 en marcha tras 109 partidos. Terribles números para un jugador referente de área. Pues bien, ahora podría estar volviendo a sus orígenes.

Noticias relacionadas

Maxi lleva un gran año en Uruguay

Si ya en el último Clausura marcó 9 goles en 15 partidos, en el actual Apertura lleva 7 tantos en 11 encuentros después de lograr un doblete ante el Liverpool que aupó a Nacional a la quinta plaza. ¿Estamos ante la mejor versión de Maxi Gómez? Sin duda, sus números son muy similares a los que ofreció hace una década en Defensor, antes de dar el salto a Europa. Su meta, ahora, es regresar a la selección tres años después de su última convocatoria. Su último gol oficial con Uruguay fue el de la victoria ante Chile en las eliminatorias sudamericanas de 2020. Ha llovido mucho desde entonces.