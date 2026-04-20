Rafa Mir se dirige a las aficiones del Valencia CF y el Sevilla FC: "Les mando mucha fuerza, no lo merecen"
El delantero del Elche reconoce que le daría "mucha pena" que desciendan "porque les tengo muchísimo cariño"
El delantero del Elche CF Rafa Mir ha lanzado un mensaje a las aficiones del Valencia CF y Sevilla FC ante la posibilidad, cada vez más real, de un descenso a segunda división. El atacante ilicitano reconoce que le daría "mucha pena" un descenso de alguno de sus exequipos "porque les tengo muchísimo cariño".
"Son dos grandes, con aficiones enormes y grandísimos futbolistas. Están viviendo momentos que no merecen. Trabajaremos contra ellos para poder conseguir ese objetivo que todos queremos", ha afirmado en una entrevista al 'Diario As'. "Me daría mucha pena porque les tengo muchísimo cariño. Al final, el Valencia es el equipo de mi vida, donde viví muchísimas cosas, desde cadetes hasta el primer equipo. El año pasado también pude estar allí. Y en el Sevilla, he estado tres años y he podido ganar títulos importantes como la Europa League. A sus aficiones, les mando mucha fuerza y mucho cariño, como a toda la gente que está en el club, que al final es la que lo vive y lo sufre".
Rafa Mir no quiere al Valencia y al Sevilla en segunda, pero por supuesto tampoco al Elche. "No me gustaría nada que bajaran ni Sevilla ni Valencia. Y por supuesto nosotros, que tenemos que conseguir el objetivo".
Juicio abierto
La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia celebrará el 28 de mayo, a las 10:00 horas, el juicio del futbolista Rafa Mir por una presunta agresión sexual a una joven. Al respecto del juicio ha dicho: "Bueno, ya queda poco para el juicio. Yo estoy muy tranquilo y hablaré en los tribunales igual que hablo en el campo. La verdad es que estoy muy tranquilo, centrándome en lo que puedo hacer, que es trabajar, jugar, demostrar el jugador que soy y ya está. Desde el principio, me he sentido respaldado por mis compañeros, por el club y he contado con el apoyo de la afición. Eso para mí significa mucho.
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