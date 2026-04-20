Novedades con Hugo Duro y Unai Núñez en la última sesión previa al Mallorca-Valencia CF

El Valencia CF se ha ejercitado este lunes con la novedad de Hugo Duro y Unai Núñez. Los dos futbolistas lesionados han comenzado el entrenamiento con el grupo, pero no llegan al cien por cien para el partido de este martes contra el Real Mallorca. El central es baja segura y la idea es que el delantero al menos entre en la convocatoria.

Por tanto, el único central sano es César Tárrega. Carlos Corberán no puede disponer del resto de centrales. Unai Núñez acaba de salir de de su afectación de la región isquiotibial derecha sufrida en el partido en Mestalla ante el RC Celta que le privó de jugar en Elche. Eray Cömert por su parte padece una lesión en la musculatura abdominal sufrida frente al Elche CF y está descartado, así como los lesionados Copete y Mouctar Diakhaby.

El técnico tampoco puede contar con un central de la cantera de su agrado como el también lesionado Alejandro Panach. Pepelu será el elegido para reforzar el centro de la defensa. El centrocampista ha trabajado durante los últimos días en esa demarcación junto al canterano Rubo Iranzo y es la alternativa de mayor garantías como ya demostró en el 0-1 de Getafe de esta temporada.

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Pendientes de Hugo

Unai no llega. Hugo Duro lo intentará hasta el final a pesar de los los problemas musculares en el isquitibial que arrastra. Corberán lo espera al menos para entrar en lista de convocados como alternativa para la segunda mitad porque todo apunta a la titularidad de Umar Sadiq.