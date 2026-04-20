La Real Sociedad responde a Soler tras su vídeo viral

Carlos Soler se ha erigido como uno de los grandes protagonistas de la reciente final de la Copa del Rey, en la que la Real Sociedad se impuso al Atlético de Madrid este pasado sábado tras una intensa tanda de penaltis. El centrocampista, decisivo durante el torneo, culminó su destacada actuación con una celebración cargada de emoción. Al término del encuentro, reconoció ante las cámaras sentirse profundamente agradecido al club donostiarra por haberle devuelto la ilusión por el fútbol español y por permitirle recuperar sensaciones, protagonismo y confianza dentro del terreno de juego.

Las palabras de Soler no tardaron en tener respuesta. La Real Sociedad, a través de sus canales oficiales en redes sociales, quiso devolver el gesto al futbolista, agradeciéndole su compromiso y su decisión de apostar por el proyecto del club. Este intercambio de mensajes refleja la sintonía total entre ambas partes, en una relación que atraviesa un momento inmejorable. Jugador y entidad celebran no solo un título, sino también el acierto mutuo de haberse elegido en una etapa clave para ambos.