Tres mil veces Valencia CF
El conjunto de Mestalla es el cuarto que más partidos ha jugado en la historia de Primera División y contra el Mallorca cumplirá su tercer 'milenio'
A pesar de que lleva años luchando contra el autosabotaje de una gestión autolesiva y que ha llevado al Valencia CF luchar por sobrevivir y seguir en Primera División, este martes la entidad de Mestalla cumplirá un hito que solamente han alcanzado cuatro equipos en la historia del fútbol español.
Contra el RCD Mallorca los valencianistas jugarán su partido número 3.000 en LaLiga, una proeza histórica que habla de la dimensión de la entidad blanquinegra y su papel protagonista en la historia del fútbol español.
De Sarrià a Son Moix
El primer enfrentamiento del combinado valencianista en Primera División fue el 22 de noviembre de 1931 en Sarriá ante el RCD Espanyol; una semana después, jugó su primer partido en Primera en el Camp de Mestalla contra el Real Unión de Irún, un partido que el equipo blanquinegro ganó por cinco goles a uno e ingreso pisando fuerte en una competición que solamente abandonó una temporada en los años 80 y que el valencianismo espera que la gestión de Meriton no le haga volver a abandonar.
Cuarto con más partidos, quinto en la clasificación histórica
Desde estas primeras contiendas, el Valencia CF ha ganado 1.303 encuentros en LALIGA. El primer club situado en este ránking es el Real Madrid CF con 3.097 partidos y 5.113 puntos, seguido por el FC Barcelona con 3.097 encuentros y 5.016 unidades acumuladas, el Athletic Club con 3.097 encuentros y 3.843 puntos, el Valencia CF con 2.999 partidos y 3.836 unidades, y el Atlético de Madrid con 2.949 partidos y 4.110 puntos.
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