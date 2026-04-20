Tres mil veces Valencia CF

A pesar de que lleva años luchando contra el autosabotaje de una gestión autolesiva y que ha llevado al Valencia CF luchar por sobrevivir y seguir en Primera División, este martes la entidad de Mestalla cumplirá un hito que solamente han alcanzado cuatro equipos en la historia del fútbol español.

Contra el RCD Mallorca los valencianistas jugarán su partido número 3.000 en LaLiga, una proeza histórica que habla de la dimensión de la entidad blanquinegra y su papel protagonista en la historia del fútbol español.

Guido Rodriguez of Valencia CF in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Elche CF and Valencia CF at Estadio Manuel Martinez Valero on April 11, 2026 in Elche, Alicante, Spain. AFP7 11/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Francisco Macia / AFP7 / Europa Press;2026;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Elche CF v Valencia CF - LaLiga EA Sports / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

De Sarrià a Son Moix

El primer enfrentamiento del combinado valencianista en Primera División fue el 22 de noviembre de 1931 en Sarriá ante el RCD Espanyol; una semana después, jugó su primer partido en Primera en el Camp de Mestalla contra el Real Unión de Irún, un partido que el equipo blanquinegro ganó por cinco goles a uno e ingreso pisando fuerte en una competición que solamente abandonó una temporada en los años 80 y que el valencianismo espera que la gestión de Meriton no le haga volver a abandonar.

Cuarto con más partidos, quinto en la clasificación histórica

Desde estas primeras contiendas, el Valencia CF ha ganado 1.303 encuentros en LALIGA. El primer club situado en este ránking es el Real Madrid CF con 3.097 partidos y 5.113 puntos, seguido por el FC Barcelona con 3.097 encuentros y 5.016 unidades acumuladas, el Athletic Club con 3.097 encuentros y 3.843 puntos, el Valencia CF con 2.999 partidos y 3.836 unidades, y el Atlético de Madrid con 2.949 partidos y 4.110 puntos.