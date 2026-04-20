Campeones de la Premier League sub-13

El Valencia CF Infantil A consiguió este fin de semana un éxito de prestigio al alzarse con el título de la Premier League U13 International Tournament, una competición internacional impulsada por la propia Premier League con la participación de canteras de referencia procedentes de Inglaterra, Alemania, Países Bajos y España, entre otros países.

El equipo valencianista dominó el torneo de principio a fin, completando un recorrido impecable como invicto y mostrando una superioridad evidente ante todos sus adversarios. A nivel individual, Liam Videla fue reconocido como el mejor jugador del torneo, poniendo la guinda a la actuación colectiva.

A los mandos de Miguel Gandia

Dirigidos por Miguel Gandia, los blanquinegros arrancaron con contundencia: 3-0 frente al Chelsea y un rotundo 7-0 ante el Sunderland. Posteriormente, superaron al Manchester United para sellar su pase a semifinales, donde volvieron a exhibir su nivel imponiéndose al Bayer Leverkusen por 4-1. Ya en la final, el AZ Alkmaar tampoco pudo frenar el impulso valencianista, que cerró el torneo con un claro 5-1.

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Este triunfo en Inglaterra consolida el crecimiento internacional de la Academia VCF, que atraviesa un momento dulce tras conquistar recientemente la MLS Next en Estados Unidos de la mano del VCF Cadete, confirmando el gran nivel del fútbol base del Valencia CF.