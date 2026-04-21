Los cuatro objetivos de Hugo Duro con el Valencia CF hasta final de temporada

Finalmente, Hugo Duro superó las molestias físicas que arrastraba del partido en Elche, se entrenó con el equipo y pudo subirse al avión que desplazó al Valencia CF a Mallorca, donde esta tarde tendrá un partido decisivo en la carrera hacia la permanencia en Primera división. Un objetivo impropio de una entidad como la del murciélago.

Precisamente, en un Valencia que carece de grandes ambiciones en lo colectivo, los desafíos personales del delantero madrileño en lo que queda de temporada pueden convertirse en los estímulos que ayuden al equipo a certificar cuanto antes la salvación. Hugo Duro, más allá de los anhelos mundialistas de Guido Rodríguez y Eray Cömert, es el futbolista de la plantilla con los objetivos individuales más atractivos por conquistar en las siete jornadas de LaLiga que restan por disputarse.

Duelo de goleadores: Hugo Duro vs Vedat Muriqi

Cuando esta tarde todos los focos en Palma se centren en el delantero del Mallorca, Vedat Muriqi, autor de 21 tantos en la competición de la regularidad, los valencianistas tanto Umar Sadiq como el propio Hugo sentirán el deseo de aguar la fiesta del kosovar y hacer con sus goles que el Valencia dé el primero de los dos o tres pasos que todavía está obligado a dar para no complicarse la vida en Primera.

A Hugo Duro motivaciones no le van a faltar en la temporada con mejor rendimiento de goles por minutos jugados de toda su carrera. Autor de nueve dianas en Liga y una en la Copa del Rey, el '9' blanquinegro convierte cada 187 minutos sobre el terreno de juego. Un promedio que mejora los de los cursos anteriores desde su llegada a Mestalla en 2021.

Las cifras goleadoras de Hugo Duro con la camiseta del Valencia

21/22

Copa 3 goles/1 asistencia 6 partidos (535 minutos)

LIGA 7 goles/3 asistencias 30 partidos (1845')

gol x 238 minutos

22/23

Copa 1 gol/1 asistencia 3 partidos (155')

Supercopa 1 partido (47')

LIGA 1 gol/1 asistencia 30 partidos (1376')

gol x 789'

23/24

Copa 2 partidos (150')

LIGA 13 goles/4 asistencias 37 partidos (2996')

gol x 242'

24/25

Copa 1 partido (58')

LIGA 11 goles/3 asistencias 31 partidos (2174')

gol x 202'

25/26

Copa 1 gol/1 asistencia 5 partidos (222')

LIGA 9 goles/ 30 partidos (1648')

gol x 187'

Los cuatro desafíos de Hugo Duro en las últimas siete jornadas de LaLiga pasan por firmar su registro más alto como goleador en una temporada, establecido con las 13 dianas de la campaña 2023/24, alcanzar la barrera de los 50 goles con el Valencia, destacarse como el mayor artillero nacional del torneo por detrás de Lamine Yamal -15 tantos- y mantener su ratio de goles por minuto por debajo de los 200 minutos. Cuatro objetivos que de conseguirlos, al menos, le permitirían soñar con un sitio en la selección española en el inminente Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Hugo Duro, cerca de los 50 goles con el Valencia CF

Hasta la fecha, disputados 30 partidos de LaLiga y cinco de Copa, el de Getafe totaliza diez tantos. Uno menos que los 11 del pasado curso y los 13 de hace dos, y los mismos que en su primero como valencianista, 2021/22, en el que anotó siete goles en la competición madre y tres en la de K.O. Con el gris paréntesis de 2023, año en que el equipo rozó el descenso a Segunda y él solo pudo marcar un gol en Liga, Duro siempre ha logrado llegar a los dos dígitos como goleador.

Después de cinco temporadas -a falta del final de la actual-, el ex de Getafe y Real Madrid suma 46 goles en partidos oficiales con el Valencia: 41 en 158 duelos de LaLiga y cinco, en 17 de la Copa del Rey.

Por ejemplo, cuatro goles más en lo que hay por delante hasta finales de mayo le valdrían para igualar, con 50 tantos, a Miguel Ángel Ferrer Mista en la tabla de goleadores históricos del club y situarse solo a dos de desbancar en el top 40 a Jonas Gonçalves y Vicente Asensí, ambos con 51 goles como valencianistas.

Hugo Duro y Febas, en el partido de Elche / LaLiga

Top goleadores españoles de LaLiga

La carrera por coronarse como máximo artillero español de LaLiga se complica con un talento como Lamine Yamal por delante de cualquier delantero nacional. Los nueve goles de Hugo Duro, de 26 años, le sitúan en la sexta posición del ranking, por detrás también de los internacionales Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Borja Iglesias y Jorge de Frutos, y empatado con el jugador del Villarreal Alberto Moleiro.

Este es el top de goleadores nacionales de LaLiga:

Lamine Yamal (Barcelona) 15 goles

Ferran Torres (Barcelona) 14

Mikel Oyarzabal (R. Sociedad) 12

Borja Iglesias (Celta) 11

Jorge de Frutos (R. Vallecano) 10

HUGO DURO (VALERNCIA) 9

ALBERTO MOLEIRO (VILLARREAL) 9

CARLOS ESPÍ (LEVANTE UD) 8

GERARD MORENO (VILLARREAL) 8

RAFA MIR (ELCHE) 8

Toni Martínez (Alavés) 8

Sin duda alguno, Hugo Duro se presenta en el tramo final de LaLiga, en el que casi todo está por decidir, como el jugador del Valencia CF con más motivaciones por cumplir.