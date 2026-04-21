Directo | Sigue la última hora del Mallorca - Valencia de Son Moix

Mallorca y Valencia se ven las caras este martes en Son Moix. Quien gane hoy dará un paso determinante camino de la salvación. El primero de los dos o tres que pueden quedar por delante, en función de los resultados que se den en este esprint final y, sobre todo, de la presión añadida que sean capaces de añadir desde lo más bajo Real Oviedo (27), Levante (29) y Elche (32). Los ilicitanos, tras imponerse al Valencia el 11 de abril en el Martínez Valero, se hallan a una sola unidad del Deportivo Alavés, equipo que marca con 33 puntos la permanencia. Por delante, en un puño, siguen Sevilla (34), Mallorca (34), Valencia (35) y Rayo Vallecano (35).

Los datos reafirman el momento del Mallorca y activan las alertas en un Valencia necesitado de una reacción. Además, la sola presencia de un central puro en el primer equipo como es Tárrega lastra más los planes de Corberán, que esta semana tiene dos duelos directos, al verse las caras con Mallorca primero y Girona después.

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Últimos minutos de calentamineto antes de regresar al vestuario para prepararse para el choque

Javier Bengoa

La novedad es la vuelta a la titularidad de Diego López después de más de tres meses. Debe ser su día

Por parte de Corberán, son: Dimitrievski; Gayà, Tárrega, Pepelu, Thierry; Guido, Ugrinic; Rioja, Ramazani, Beltrán; y Sadiq.

Demichelis tiene claro que, de inicio tira de un rombo de mediocentros, mientras que en punta será la velocidad de Asano quien acompañe a un enrachado Muriqi

Demichelis tirará de: Leo Román; Mojica, Mascarell, Valjent, Maffeo; Samú Costa, Morlanes, Darder, Pablo Torre; Virgili y Muriqi.

Y ya tenemos onces, vamos con ellos

Quien gane hoy dará un paso determinante camino de la salvación. El primero de los dos o tres que pueden quedar por delante, en función de los resultados que se den en este esprint final y, sobre todo, de la presión añadida que sean capaces de añadir desde lo más bajo Real Oviedo (27), Levante (29) y Elche (32). Los ilicitanos, tras imponerse al Valencia el 11 de abril en el Martínez Valero, se hallan a una sola unidad del Deportivo Alavés, equipo que marca con 33 puntos la permanencia. Por delante, en un puño, siguen Sevilla (34), Mallorca (34), Valencia (35) y Rayo Vallecano (35).

Esta semana, martes y sábado, el Valencia CF cerrará un mes de abril que por el momento está siendo trágico tras las derrotas contra Celta y Elche que han devuelto al equipo de Carlos Corberán al borde del precipicio. El primero de los dos capítulos llegará esta tarde en Son Moix contra un RCD Mallorca (19:00 horas) situado solamente un punto por detrás, pero que se presenta a la cita en su feudo con una dinámica mucho más favorable que la de los valencianistas. Cuatro días después, será la hora de regresar a Mestalla en otro duelo decisivo en la carrera por la salvación ante el Girona FC, al que Míchel ha vuelto a revitalizar.