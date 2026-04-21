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Directo | Sigue la última hora del Mallorca - Valencia de Son Moix

El cuadro de Corberán llega a Baleares en busca de un triunfo que le permita tomar un soplo de aire en la lucha por la permanencia ante un rival directo por el mismo objetivo

Mallorca - Valencia

Mallorca - Valencia / SD

Javier Bengoa

Javier Bengoa

Mallorca y Valencia se ven las caras este martes en Son Moix. Quien gane hoy dará un paso determinante camino de la salvación. El primero de los dos o tres que pueden quedar por delante, en función de los resultados que se den en este esprint final y, sobre todo, de la presión añadida que sean capaces de añadir desde lo más bajo Real Oviedo (27), Levante (29) y Elche (32). Los ilicitanos, tras imponerse al Valencia el 11 de abril en el Martínez Valero, se hallan a una sola unidad del Deportivo Alavés, equipo que marca con 33 puntos la permanencia. Por delante, en un puño, siguen Sevilla (34), Mallorca (34), Valencia (35) y Rayo Vallecano (35).

Los datos reafirman el momento del Mallorca y activan las alertas en un Valencia necesitado de una reacción. Además, la sola presencia de un central puro en el primer equipo como es Tárrega lastra más los planes de Corberán, que esta semana tiene dos duelos directos, al verse las caras con Mallorca primero y Girona después.

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