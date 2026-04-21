El esperado debut de Renzo Saravia llega en Son Moix

Se ha hecho esperar pero por fin se ha dado un esperado debut en el Valencia CF. Renzo Saravia ha tenido sus primeros minutos con la camiseta blanquinegra en Son Moix. El lateral ha entrado en el partido a los diez minutos de la primera mitad por una nueva lesión de Thierry Rendall. El argentino, que llegó hace semanas al equipo por la lesión de Dimitri Foulquier, aún esperaba que Carlos Corberán le diera la alternativa, que ha llegado de manera obligada frente al Mallorca y en plena plaga de bajas en la zaga blanquinegra.

Los primeros pasos de Saravia en el Valencia CF han ido alentadores, puesto que ha demostrado el recorrido que tiene en la banda derecha. Durante los primeros minutos no ha estado muy exigido defensivamente e incluso se ha animado en ataque. El lateral ha probado suerte con un tiro desde el pico derecho del área grande, que se ha marchado cerca del poste de la meta defendida por Leo Román.

Dos meses esperando el debut de Saravia

Renzo Saravia llegó al Valencia CF a finales del pasado mes de febrero. El argentino aterrizaba en Mestalla por la lesión de Foulquier. A priori el fichaje de Saravia era una buena opción porque firmaba libre y, en principio, hasta final de temporada.

Sin embargo el jugador llevaba algún tiempo sin competir por lo que tuvo que ponerse a tono de manera exprés tal y como comentó Corberán en su momento: "Está disponible, mañana veremos. Al final en esa pretemporada exprés que os comenté ya, hace que un jugador se ponga en forma jugando. No está a nivel que va a tener, cada semana está más cerca y veremos. Éramos conscientes de que llevaba sin jugar desde diciembre, sabíamos que teníamos que ponerle en forma para ayudar al equipo. ¿Cuándo? Cuando sea necesario"

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Hugo Ferrer

No obstante Corberán ha tardado en darle la alternativa a Saravia, quizá más de la cuenta. El argentino no ha participado hasta finales de abril, es decir, dos meses después de su llegada al Valencia CF. De hecho pese a otra lesión que sufrió Thierry a finales de marzo, Saravia no había debutado. El técnico del Valencia CF apostó por Unai Núñez en el lateral derecho en varias ocasiones y no ha dado minutos a Saravia hasta que ni el gallego ni Thierry han estado disponibles.