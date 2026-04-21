Pepelu: "Hemos encajado un golpe que se repite mucho esta temporada"

Pepelu, uno de los jugadores del Valencia CF más destacado en el empate logrado en Mallorca, ha declarado a la conclusión del encuentro que "hay que darle valor al punto porque a estas alturas de LaLiga cada punto que se sume lo tiene".

El de Dénia, titular en el eje de la zaga al lado de César Tárrega, sobresalió en un partido en el que los dos centrales consiguieron neutralizar la mayor amenaza del equipo bermellón, el kosovar Vedat Muriqi, segundo máximo anotador del campeonato con 21 dianas tras el francés del Real Madrid Kylian Mbappé.

La apuesta por Pepelu le salió bien a Carlos Corberán ante la plaga de bajas en la demarcación de centrales: Cömert, Unai Núñez, Copete, Diakhaby...

Estas son todas las respuestas de Pepelu a los micrófonos de Movistar+ LaLiga:

Valor del empate en Mallorca

"Al final, tenemos que darle valor e importante. Nosotros veníamos de dos partidos perdiendo, y ellos de ganarlos aquí en su estadio, donde son fuertes. Además, a estas alturas de competición cada punto tiene valor"

La defensa minimiza a Muriqi

"Veníamos con la idea clara de alejar al Mallorca de nuestra portería porque sabemos que cuentan con un delantero referencia de LaLiga. Lo hemos conseguido, aunque por momentos no hemos estado bien en el balón parado. Prefiero quedarme con el valor de este punto"

Mala entrada en la segunda mitad

"No nos podemos permitir entrar así en la segunda mitad. Hemos encajado un golpe que se ha repetido mucho esta temporada, lo trabajamos, pero es una cuestión en la que debemos mejorar"

Girona: el sábado en Mestalla, próximo rival

"Ya no hay tiempo para nada, volvemos a jugar en casa y hay que salir a ganar desde el minuto 1 porque nuestra afición merece que le demos una alegría"

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"Me ha pillado lejos de la jugada, pero por lo que me dicen le ha pisado. No sabemos cuándo es penalti, cuándo no porque es pisotón residual... a veces, sí, a veces, no... Nos quedamos con la duda, era una jugada clave".