Así fue el debut de Renzo Saravia en Son Moix

Renzo Saravia ha debutado oficialmente como jugador del Valencia Club de Fútbol, el lateral argentino salió al campo en el minuto 10 tras la lesión de su compañero Thierry Rendall.

Saravia llevaba sin jugar un partido oficial desde el día 7 de diciembre, en el encuentro que enfrentó al Atlético Mineiro (5) ante el Vasco de Gama (0).

El rendimiento que puede aportar al conjunto valencianista hasta hoy era toda una incógnita, su actuación en la primera parte ha sido más bien discreta, destacando un tiro lejano desde fuera del área que ha acabado en saque de puerta para el Mallorca sin peligro aparente.

Su rendimiento ha ido de menos a más en el partido, en la segunda mitad Renzo ha dejado buenas acciones como un corte providencial de un centro peligroso en el minuto 85.

El lateral ché ha mantenido una especie de "competencia" con Mojica, el jugador cafetero le ha buscado en varias ocasiones las cosquillas pero el argentino ha cumplido correctamente con su labor y ha mantenido al lateral rival a raya.

En el apartado faltas ha cometido una entrada al habilidoso extremo Jan Virgili en el minuto 71 y ha recibido una falta al intentar salir a la contra en el tramo final del encuentro.

Renzo Saravia, 'temporero' del Valencia para el lateral derecho / VCF Media

Señalado en el gol

El único error achacable hoy a Renzo Saravia ha sido la marca de Samu Costa en el gol del conjunto bermellón, al sacar el córner el Mallorca, Saravia y Samu Costa quedaban emparejados, rápidamente el portugués ha logrado zafarse de su marca y ha entrado completamente sólo a rematar, un remate que ha supuesto el primer gol del partido adelantando al conjunto balear en el luminoso.

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Veremos si Carlos Corberán sigue confiando en el argentino de cara al duelo del sábado ante el Girona, en el que sería el debut de Renzo Saravia en Mestalla.