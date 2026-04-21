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Directo | Rueda de prensa de Carlos Corberán tras el Valencia - RCD Mallorca

Sigue las palabras del entrenador del Valencia CF después del duelo por la permanencia en Son Moix

Rueda de prensa Corberán / Redacción SD

Iván Carsí

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