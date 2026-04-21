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Directo | Rueda de prensa de Carlos Corberán tras el Valencia - RCD Mallorca
Sigue las palabras del entrenador del Valencia CF después del duelo por la permanencia en Son Moix
¡Buenas tardes! En unos minutos tras el final del Mallorca - Valencia os ofreceremos la rueda de prensa de Carlos Corberán desde SOn Moix.
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