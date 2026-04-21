Samu Costa se marcha "enfadado" del Mallorca - Valencia CF

El goleador del Real Mallorca Samu Costa se marchó "enfadado" del empate contra el Valencia porque considera que su equipo "mereció mucho más". Merecíamos mucho más, el Valencia se va con un punto y muy contentos. Nosotros nos vamos enfadados, lo merecíamos y hay veces que no entra el balón", dijo al final del partido en declaraciones a Movistar. Estas fueron las palabras de Samu, Mascarell, Pablo Torre y Demichelis.

Samu Costa:

Valoración del partido: Merecíamos mucho más, el Valencia se va con un punto y muy contentos. Nosotros nos vamos enfadados, lo merecíamos y hay veces que no entra el balón.

El balón parado: Lo que nos dice el míster es que el partido se iba a decidir por detalles. Quiero seguir ayudando al equipo y mi mayor orguloo sería quedarnos en primera y estamos en el camino.

El próximo partido: Ahora tenemos que recuperar, nos quedamos aquí a recuperar en el estadio. Tenemos mucha hambre para continuar.

Omar Mascarell:

Sensaciones tras el empate: Sabor agridulce, pero tenemos que estar orgullosos del partido y del equipo. Hemos sido superiores al Valencia, hemos tenido ocasiones para ganar el partido pero por desgracia el balón no ha querido entrar. La dinámica es buenísima y estamos en buena dinámica.

El balón parado: En este tramo de la temporada el balón parado es importantísimo y está saliendo muy bien. Ojalá nos siga dando más goles.

Jugar de central: Me encuentro cómodo y el equipo me ayuda. Estoy con confianza y es una posición que ya he jugado anteriormente. Tengo que adaptarme a algunas cosas pero estoy muy contento de poder ayudar al equipo en esa posición.

Próximo partido: Tenemos que ir con la mentalidad de ganar. Estamos en una dinámica muy buen y estamos con ganas de ir a por más.

1-1. Un punto insuficiente para Mallorca y Valencia / EFE

Pablo Torre:

Sensaciones tras el empate: Nos vamos con una sensacion rara. Hemos hecho un buen partido pero creo que hemos sido superiores. Vamos a por el Alavés. Salimos a ganar y lo necesitamos, pero con la tranquilidad de que hacemos bien las cosas.

Jugar fuera de casa: Va a ser un partido difícil y contra un rival directo. Ganar sería increíble y eso es lo que vamos a intentar hacer.

Martín Demichelis:

Sensaciones tras el empate: Las sensaciones son buenísimas. Veo competir a los chicos así y me enorgullece. Me da la sensacion que cada vez nos acercamos más al objetivo. ¿Se nos escaparon dos puntos? Sí, probablemente. Quedan 6 jornadas pero cuándo ves cómo compite el equipo...

El balón parado: Le dije a los chicos en el descanso qu quizás un mínimo detalle nos ponía por delante. No pudimos alargar la ventaja y bueno, el rival se fué contento con un punto.

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El próximo partido: Estoy convencido de lo que somos y lo que queremos lograr. A intentar ser protagonistas, eso desde ya.