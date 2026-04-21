Thierry vuelve a hacer saltar las alarmas y se retira del campo en el minuto 10'

Thierry vuelve a ser noticia por lesión, transcurría el minuto 10' de partido entre Mallorca y Valencia cuando el lateral portugués se tiraba al suelo y pedía las asistencias médicas, dando señales de que su partido no iba a durar más. Las lesiones vuelven a tocar la puerta de Thierry, que acumula nada más y nada menos que 587 días lesionado, lo que se traduce en 77 partidos que no ha podido disputar por dichas lesiones.

El jugador luso llegó al club en la temporada 2019/2020 por 12 millones procedente del Sporting CP. Un fichaje no exento de polémica, puesto que de sobra era conocido que Thierry presentaba un problema detectado de dismetría en la cadera. Factor que ha sido clave en las futuras lesiones que ha presentado el portugués a lo largo de las temporadas.

Thierry Rendall tras ser intervenido de una lesión / RRSS Valencia CF

Historial de lesiones

A falta de parte médico exacto sobre la lesión de hoy ante el Mallorca, sus lesiones se han traducido en: lesiones musculares, un esguince, problemas en el gemelo, procesos de enfermedad y la más grave que tuvo fue la rotura de ligamento cruzado sufrida la temporada pasada, que lo tuvo apartado de los terrenos de juego 310 días, perdiéndose 36 partidos con el conjunto ché.

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Parece que la posición de lateral derecho en Valencia está "maldita", pues el propio club tuvo que fichar de urgencia a Renzo Saravia en febrero debido a la grave lesión en la rodilla izquierda de Dimitri Foulquier. Si no fuese suficiente con dicha lesión, hoy uno de los jugadores más irregulares a nivel físico vuelve a recaer de lesión y el Valencia se queda con Renzo Saravia como único lateral derecho puro en plantilla.