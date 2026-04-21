El Valencia CF reacciona cuando estaba muerto

El Valencia CF salió vivo de Son Moix con un punto bajo el brazo en un partido que tenía totalmente perdido. Los de Carlos Corberán quedaron completamente noqueados con el gol de cabeza Samu Costa en el enésimo fallo defensivo de la temporada. Sin embargo, el equipo reaccionó milagrosamente para empatar con el fútbol de Javi Guerra, las paradas de Dimitrievski y el gol de Umar Sadiq. El punto sabe a poco, pero sirve para romper una racha de dos derrotas consecutivas y mirar a la lucha por la permanencia con un poco menos de miedo. Ahora toca ganar al Girona en Mestalla.

El partido en Son Moix empezó como acabó en el Martínez Valero. Con Lucas Beltrán y Umar Sadiq desaprovechando centros laterales. José Luis Gayà se plantó a las primeras de cambio en la línea de fondo, pero su envío no encontró rematador. Mascarell salvó al Mallorca sacando el balón desde la misma línea de gol. De la ocasión clara a la lesión clara también. Una más de su interminable lista de Thierry Rendall. El lateral derecho portugués cayó lesionado a los diez minutos y tuvo que ser sustituido por el debutante Renzo Saravia. Sin precisión ni continuidad en el juego por parte de ningún equipo, la única solución fueron los lanzamientos desde larga distancia. Probó Renzo desviado y también Darder por partida doble con buena respuesta abajo de Dimitrievski.

PALMA, 21/04/2026.- El centrocampista del Mallorca Omar Mascarell (i) disputa un balón ante el centrocampista del Valencia Diego López durante el partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports entre el Real Mallorca y el Valencia, este martes en el estadio de Son Moix.- EFE/ Cati Cladera / CATI CLADERA / EFE

El Valencia, como anticipó Corberán en sala de prensa, adelantó la línea defensiva unos metros para alejar a Muriqi del área. El plan de aislar al kosovar lejos de su zona de influencia funcionó toda la primera parte en defensa. A pesar del dominio territorial, los bermellones solo fueron capaces de llevar peligro a la portería valencianista con un pase interior de Pablo Torre a Asano. El problema es que los de Corberán generaron todavía menos en ataque. Guido y Ugrinic no creaban por dentro y Diego López y Ramazani no desbordaban por fuera. La producción era nula. Era un Valencia peligrosamente plano con más miedo a perder que otra cosa más preocupado de su estructura deportiva que de su maquinaria ofensiva.

PALMA, 21/04/2026.- El defensa del Mallorca Pablo Maffeo (d) disputa un balón ante el defensa del Valencia José Luis Gayà durante el partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports entre el Real Mallorca y el Valencia, este martes en el estadio de Son Moix.- EFE/ Cati Cladera / CATI CLADERA / EFE

La segunda mitad arrancó igual que la primera. Con llegada desde el costado izquierdo de Ramazani y sin rematador como siempre. Para habituales los errores a balón parado. Parsimonia defensiva a la hora de encimar a Darder, centro de Sergi con toda la facilidad del mundo y cabezazo a la red de Samu Costa, solo en el área pequeña, en un error clamoroso de la defensa blanquinegra. El gol del Mallorca cortocircuitó los planes del Valencia. Al equipo le entraron los miedos y las dudas. Los de Corberán cayeron a la lona noqueados por completo y a punto estuvo el Mallorca de aprovecharlo para matar el partido con dos ocasiones consecutivas de Virgili y Muriqi. El Valencia estaba KO. Corberán intentó levantarlo como fuera con un triple cambio desde el banquillo: Javi Guerra, Rioja y Danjuma. Y funcionó. Casi de inmediato, centro de Rioja desde el costado derecho, prolongación de cabeza de Guerra y plancha a la red de Sadiq. Un empate casi milagroso cuando el partido parecía perdido.

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Guerra revoluciona y Gayà pidió penalti

Lejos de recuperar el control y asentarse en el partido con el 1-1 en el marcador, el Valencia siguió concediendo en fase defensiva. Dimitrievski mantuvo vivo al equipo con otra buena intervención a disparo de Virgili. El catalán perdonó y el Valencia revivió en el partido por segunda vez con Javi Guerra tirando del carro. El 8'' revolucionó el juego horizontal y previsible del equipo. De sus botas salió una ocasión clara de Ramazani a pase de Sadiq. Por primera vez en el partido el equipo era vertical y pisaba el área balear con peligro. No fue suficiente. El Mallorca tuvo la oportunidad de llevarse el partido en el descuento. Gayà pidió penalti en la última jugada del partido por un pisotón.