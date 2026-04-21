El Valencia CF explota en redes tras el penalti no señalado sobre Gayà

El empate entre el Valencia CF y el RCD Mallorca (1-1) quedó marcado por una acción polémica en los instantes finales: el posible penalti de Pablo Maffeo sobre José Luis Gayà. El lateral valencianista cayó tras un pisotón dentro del área, pero el colegiado decidió no señalar la pena máxima, una decisión que generó indignación en el conjunto visitante. La jugada, muy discutida, pudo haber cambiado el desenlace del partido, que terminó en tablas para frustración valencianista, en una noche en la que el arbitraje volvió a situarse en el centro del debate.

Tras el encuentro, el Valencia CF no tardó en mostrar su malestar a través de las redes sociales. El club publicó dos imágenes comparativas: una correspondiente a un penalti sí señalado en su contra y otra de la acción ante el Mallorca que no fue sancionada. Con este gesto, la entidad dejó entrever su enfado y la sensación de agravio, evidenciando que consideran que han vuelto a ser perjudicados por decisiones arbitrales en un momento clave de la temporada.

El pisotón a Gayà en la última jugada del Mallorca-Valencia. / MOVISTAR

El Valencia CF, tanto jugadores como cuerpo técnico, mostró su incredulidad tras el partido. Desde el vestuario se insiste en que este tipo de contactos unas veces se sancionan y otras no, lo que aumenta la sensación de inseguridad respecto al criterio arbitral. Incluso voces autorizadas del arbitraje consideran que el pisotón pudo ser suficiente para señalar penalti, alimentando todavía más la polémica.

Además, el club valencianista entiende que no es un caso aislado. La entidad percibe que este tipo de decisiones se han repetido durante la temporada en su contra, lo que refuerza la idea de agravio competitivo. La falta de revisión de la jugada, especialmente por su impacto en el resultado final, es uno de los aspectos más criticados.

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En definitiva, el empate en Son Moix quedó en segundo plano frente a una acción que pudo cambiar el partido. La controversia arbitral vuelve a situar al Valencia CF en el foco, con la sensación de que un posible penalti no señalado les privó de una victoria clave en la lucha por sus objetivos.