Las notas de los jugadores en el Mallorca - Valencia CF

El Valencia CF empató contra el Mallorca y dejó claro que todavía está lejos de una versión competitiva que le lleve a ganar partido, aunque el empate al menos no hace más grande el problema. El equipo saltó al campo consciente de que los resultados de la jornada le podían meter en más apuros todavía y los nervios se vieron en un equipo atenazado y que no sabía qué hacer en el primer tiempo. Lo cierto, eso sí, es que los centrales estuvieron a un buen nivel, Gayà llegó varias veces a situación de fondo y los cambios, esta vez sí, mejoraron a un Valencia CF que encontró el camino al gol con la entrada de Javi Guerra y Rioja al terreno de juego. ¿Cómo estuvieron los futbolistas?

Los titulares

6,5 Dimitrievski No pudo hacer nada en el tanto, pero sostuvo al equipo cuando sacó una mano baja espectacular a Virgili.

4 Thierry Con Thierry solo pueden suceder dos cosas en los últimos tiempos. O su partido es de suspenso o termina lesionado. A veces incluso las dos. En Mallorca fue la segunda. Duró 11 minutos sobre el campo.

7 Pepelu Partido completo. Peleó con Muriqi, igual que Tárrega, y no salió en la foto en ninguna acción con el pirata. En salida de balón lo intentó y tuvo un fantástico acierto en el golpeo en largo.

7 Tárrega Partido espectacular. En la pelea con Muriqi, al corte y en el liderazgo un día que su pareja no es un habitual como central. En el 29' dejó claro que está rápido y se siente bien cortando un pase al espacio de Asano que se quedaba solo contra Dimitrievski.

César Tárrega, en el momento en el que tuvo que retirarse del campo por lesión / VCF Media

7 Gayà Partido serio del lateral izquierdo en defensa y en ataque. Muy pronto estuvo cerca de darle el pase de gol a Lucas Beltrán, pero la sacó Omar Mascarell. En el segunto tiempo también apareció en área rival para poner varios centros al área, una de ellas en el 96' que Danjuma no llegó a rematar. Atrás tuvo un partido plácido y no cometió errores.

5,5 Guido No fue su mejor partido. Con balón no superó líneas prácticamente nunca. Sin balón le costó imponerse. Se llevó amarilla en una acción en la que había que hacer falta y mostró carácter. En el 93 perdió un balón que no era falta, pero Soto Grado la señaló e hizo un favor al argentino.

4 Ugrinic No tapó en el centro del campo, tampoco creó y le costó imponerse en líneas generales. A mitad camino entre un jugador físico y un futbolista con buen toque de balón. Pero se queda entre medias y no termina de aportar.

4 Ramazani Le costó tener continuidad con balón. Aparecía y desaparecía con facilidad. En el segunto tiempo tuvo una acción que parecía sencilla pero que se marchó demasiado lejos.

4 Diego López No fue su mejor día a pesar de volver a la titularidad 3 meses después. El equipo estuvo muy lejos de campo rival y ahí se esconde su mejor versión. Tampoco ayudó que Thierry se lesionara pronto y saliera Renzo, con muy poca presencia en metros finales.

PALMA, 21/04/2026.- El centrocampista del Mallorca Omar Mascarell (i) disputa un balón ante el centrocampista del Valencia Diego López durante el partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports entre el Real Mallorca y el Valencia, este martes en el estadio de Son Moix.- EFE/ Cati Cladera / CATI CLADERA / EFE

4 Beltrán Lucha y lo intenta, pero le falta esa última acción que signifique un gol. Se marchó sustituido en el 60'.

5,5 Sadiq No fue su partido más estético pero vio portería. El segundo gol de la temporada con el Valencia para él y en un momento importantísimo. Más allá del gol, combinó acciones en las que estiró al equipo con otras en las que parecía perder el balón él solo.

Los suplentes

5 Renzo Luces y sombras. No empeoró ni mucho menos a Thierry en fase ofensiva y en muchas acciones defensivas. Eso sí, en el gol él tenía a Samú Costa en el inicio de la jugada y lo pierde de vista con el baile en el área entre atacantes y defensas. En defensa ganó acciones importantes en el segundo tiempo.

5 Danjuma Generó ocasiones desde que entró. Tuvo uno de esos días en los que ante la ausencia de tanta calidad y con el equipo perdiendo en el marcador, sus toques de calidad generan cosas. También, para ser honestos, algo de desesperación cuando tardaba más de la cuenta en combinar con los compañeros.

6 Rioja Entró para buscar centros, para meter al Valencia en campo rival y para demostrar que cuando está en el campo el equipo tiene más potencial ofensivo. Se la puso en la cabeza a Javi Guerra en la acción del tanto antes del pase a Sadiq.

7,5 Javi Guerra Saltó al campo para demostrar que debe estar en el campo. Dio una asistencia a Sadiq para conquistar el empate en el minuto 67', apenas siete minutos después de su entrada en el campo.

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