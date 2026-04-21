¿Penalti a Gayà en Mallorca? Los precedentes que demuestran la injusticia contra el Valencia CF

El penalti de Gayà puede serlo y puede no serlo. Hasta ahí todo cierto. La realidad es que en un fútbol ideal podría no serlo porque el lateral de Pedreguer ya había centrado y el contacto es posterior, pero es igual de cierto que este año se han pitado un buen número de penaltis de ese tipo y en la mayoría de esos casos los criterios han jugado contra el Valencia CF de manera habitual. ¿Por qué? La realidad es que el vestuario se siente perseguido por ese tipo de situaciones y los datos demuestran que tienen buena parte de razón.

El penalti de Toni Martínez en Mestalla

El Valencia - Alavés no era un partido más. Era uno de esos encuentros que estaban marcados en rojo por muchos motivos, pero a los pocos segundos el encuentro se decantó hacia el lado babazorro con un penalti que después el CTA en tiempo de revisión reconoció que no debió pitarse como penalti. "En esta acción, vemos como el delantero del Alavés puntea el balón dentro del área rival hacia un compañero, y tras hacerlo, recibe un leve pisotón por parte de un defensor del Valencia. Para que esta acción se considere penalti, deben cumplirse una de estas dos condiciones. Una, que el contacto impida al atacante continuar la jugada. Dos, que el pisotón sea temerario o con uso de fuerza excesiva. Vemos que aquí no se cumplen ninguno de los dos requisitos para sancionar penalti, ya que el jugador consigue dar el pase a su compañero sin que el contacto afecte a la acción, siendo además un contacto leve, sin riesgo y sin impacto real en la jugada. Por tanto, para el CTA la acción no debería haberse castigado con penalti. Al tratarse de una acción con componente y interpretación en cuanto a su naturaleza punitiva, el VAR actúa correctamente, respetando la decisión del árbitro de campo, ya que no existe error claro, odio y manifiesto que justifiquen la intervención", aseguraba Tiempo de revisión. Eso demuestra que en contra del Valencia se pitó, por mucho que después se dijera lo contrario, y que a favor no se hizo.

PALMA, 21/04/2026.- El defensa del Mallorca Pablo Maffeo (d) disputa un balón ante el defensa del Valencia José Luis Gayà durante el partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports entre el Real Mallorca y el Valencia, este martes en el estadio de Son Moix.- EFE/ Cati Cladera / CATI CLADERA / EFE

El penalti en el Osasuna - Alavés

Mismo árbitro. Toni Martínez dispara a portería, el balón se marcha fuera (por mucho) y Catena pisa al delantero. Mismo protagonista que en Mestalla, de nuevo contacto residual y mucha imaginación del árbitro del VAR. Soto Grado no lo señaló en directo, pero sí le llamaron para verlo. Y la realidad es que el equipo vuelve a demostrar que en muchas ocasiones se pitan ese tipo de acciones, pero casi nunca caen a favor del cuadro de Carlos Corberán.

Las quejas de Corberán y Pepelu

"Este año hemos tenido acciones que el Comité, que revisados en contra no eran y que no eran pitados a favor, y luego eran. Gayà dice que es falta. Estoy dolido, hay que aceptarlo. No queda otra que acatar la decisión arbitral, que no es la que entendemos que era. Son situaciones que te dejan confundido. Parece que el criterio es dispar. Mismas situaciones en partidos son penaltis y en otras dejan de serlo. Disgustados de que no se haya revisado para tener un criterios más claro. Entiendo que interpreta que el pisotón es residual, pero es un concepto muy subjetivo", aseguró el entrenador del Valencia, visiblemente enfadado tras el encuentro. De hecho también se enfadaron muchos de los suplentes en una jornada en la que el triunfo habría cambiado por completo el escenario del Valencia CF en este tramo final. Sobre si le gustaría que el club cambiara su política con las quejas por estas acciones, Corberán también fue claro. "Es difícil decir. Tenemos que creer en la capacidad de los árbitros. Hay que tratar de hacer más objetivas ciertas partes del juego, para que sepamos con claridad qué ocurre en cada acción. La confusión genera frustración. Una pena que seamos uno de los equipos más perjudicados arbitralmente", sentenció.

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Por su parte Pepelu, uno de los mejores en el duelo contra el Mallorca, también habló sobre esa acción en el pospartido. "Me ha pillado lejos de la jugada, pero por lo que me dicen le ha pisado. No sabemos cuándo es penalti, cuándo no porque es pisotón residual... a veces, sí, a veces, no... Nos quedamos con la duda, era una jugada clave", aseguró uno de los capitanes de la plantilla.