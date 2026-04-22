Lim: la historia de un perdedor

La resignación del valencianismo ante la insensibilidad de la familia Lim con el destino del Valencia CF y la actitud de los políticos frente al problema han derivado en una clara disminución de la crítica social al máximo accionista. Sin embargo, cada hecho sigue poniendo en evidencia la urgencia de un cambio en el accionariado y el rumbo de la entidad. Una temporada más -y van siete- todo apunta a que el club se quedará a partir de septiembre sin los preciados ingresos extraordinarios de las competiciones UEFA, una circunstancia que ha pasado de excepción, en el periodo previo al aterrizaje del singapurense en 2014, a costumbre en la docena de temporadas bajo la administración Lim.

Cuando la palabra Europa crecía en el entorno, el equipo de Carlos Corberán se ha encargado de borrarla por completo con tres partidos consecutivos sin conocer la victoria: las derrotas contra Celta y Elche y el empate de este martes en Mallorca. Un punto sobre nueve posibles que dejará al Valencia con una renta de tres o cuatro puntos sobre el descenso en función del resultado del Elche en su duelo como local con el Atlético de Madrid. Hacia arriba, la última plaza europea, la sexta, en posesión del Celta está a un mínimo de ocho puntos.

Además, esta reciente serie de malos resultados confirma la pésima trayectoria histórica del club bajo el paraguas de los Lim y los ejecutivos elegidos durante más de una década, con aquellas honrosas salvedades de Rufete en la dirección deportiva de la temporada 2014/15 y la dirección general de Mateu Alemany entre mayo de 2017 y noviembre de 2019. Dos proyectos que depararon las únicas tres clasificaciones para los torneos europeos -Champions- a lo largo de prácticamente doce temporadas. Precisamente, desde el año del Centenario el Valencia es una nave sin dirección y los datos así lo atestiguan.

Por ejemplo, como ha reseñado SUPER en semanas anteriores, después del 1-1 en Son Moix la actual campaña 2025/26 se reafirma como una de las tres peores de la historia de la entidad del murciélago. A estas alturas, con la disputa de 32 jornadas consumada, solo en 2021 y 2023 en equipo sumaba menos puntos que los 36 de hoy en día: 35 en la 20/21 aún con Javi Gracia en el banquillo, y 33 en la 22/23 mientras Rubén Baraja obraba la primera de las dos salvaciones 'milagrosas' de los tiempos recientes. La segunda fue con Corberán la pasada campaña, cuando el Valencia por estas fechas disponía ya de dos puntos más que ahora.

Crisis endémica con solo el 30 % de partidos ganados en siete años

Otro dato más demoledor incluso de la senda perdedora en la que los gestores de los Lim han introducido al club del mítico Mestalla se observa al hacer balance de los 3000 partidos cumplidos en Primera división. Una estadística que, por un lado, refleja la grandeza del ser tras Athletic Club, FC Barcelona y Real Madrid el cuarto club con más presencia en LaLiga, aunque, por otro lado, el de los resultados, retrata el caos deportivo vivido con el asiático como máximo accionista.

Si en los cerca de 80 años anteriores a la etapa Lim el Valencia era un equipo ganador, desde 2014 la tendencia se ha ido invirtiendo, y lo ha hecho de manera vertiginosa desde el despido de Marcelino García Toral en 2019, el entrenador que logró dos billetes consecutivos para la Liga de Campeones, unas semifinales de la Europa League y un título de Copa. El empate en Mallorca, de hecho, ha certificado que ya sean más tanto el número de empates como el de derrotas que el número de victorias en estas casi siete campañas sin el entrenador asturiano. Durante los 257 partidos entrenados por Celades (29), Voro (13), Gracia (34), Bordalás (38), Gattuso (18), Baraja (72) y Corberán (53) el balance es aterrador: 78 triunfos, 79 empates y... ¡100 derrotas! Un tiempo gris en que el Valencia, otrora grande y ganador, solo ha vencido en el 30 % de los partidos de Liga que ha disputado.

El impacto negativo de Peter Lim en el mundo del fútbol

En sus 91 temporadas en Primera, los valencianistas han cosechado 1303 partidos ganados, 718 empatados y 978 perdidos. No obstante, la línea comenzó a ser descendente una vez que el entrenador portugués Nuno Espírito Santo asumió la mayoría de funciones de despacho al estilo inglés del mánager general en la temporada 2015/16. Desde entonces también son más las derrotas (151) que las victorias (140). Analizando todo el periplo Lim, que hizo efectiva la compra del club en octubre de 2014, el Valencia ya está al borde de que la balanza sea negativa con 157 victorias, 130 empates y 155 derrotas.

Noticias relacionadas

Clasificación de LaLiga desde la temporada 19/20 hasta la actualidad / Transfermarkt

Peter Lim se hizo con el accionariado del club tras intentos que acabaron en fiascos con el Liverpool, el Milan y el Atlético. Su experiencia en el mundo del fútbol ha sido la de un perdedor incapaz de mantener al Valencia en el estatus que tenía a su llegada, un grande de la liga española a la altura del Atlético de Madrid, hoy un rival a años luz. Un vistazo a la clasificación desde el terremoto que generó el máximo accionista en el verano de 2019 muestra el lugar al que la administración Lim ha descendido al Valencia. Diez equipos han sumado más puntos que los 317 puntos de 780 posibles... ¡Solo el 40 %! La única ilusión para el valencianismo en todo ese tiempo fue alcanzar la final de Copa del Rey de 2022, perdida en la tanda de penaltis ante el Betis.