Una mala y una buena noticia en el primer entrenamiento de cara al Girona
Mientras Unai Núñez ha podido salir al césped para entrenarse junto con los suplentes del Mallorca - Valencia, Cömert continúa dentro trabajando en el tratamiento de su lesión abdominal
Thierry Rendall, lesionado en el aductor en la isla, está pendiente de la realización de pruebas médicas que revelen el verdadero alcance de la lesión mucular que padeció en el primer tiempo
Esta vez, el Valencia CF no ha podido gestionar las cargas con un día de descanso entre partidos. La cercanía de la jornada 32, en la que se medirá al Girona FC en Mestalla, ha hecho que, horas después del empate en Mallorca, el equipo regrese sin tiempo que perder en la mañana de este miércoles a los entrenamientos.
Eso sí, ha sido una sesión de trabajo sobre el césped de la Ciutat Esportiva de Paterna pensada específicamente para los jugadores que fueron suplentes o no participaron del choque de ayer en Son Moix. Entre ellos, también ha estado el defensa central Unai Núñez, quien no pudo desplazarse a la isla al estar lesionado.
Unai Núñez apunta al Valencia - Girona
La buena nueva del entrenamiento, precisamente, ha sido ver al defensa vasco trabajar junto con el grupo y, siempre que mañana y el viernes la evolución siga siendo positiva, se le espera para el Valencia - Girona del sábado a las 18:30 horas.
El jugador cedido por el Celta de Vigo se lesionó, justamente, en el duelo con los vigueses, padeciendo, según el parte médico, "una afectación de la región isquiotibial derecha". Tras caerse de las citas en Elche y Mallorca, donde el equipo presentó una defensa de circunstancias, sobre todo en Palma, Unai volvería a estar disponible para el entrenador, solventando el agujero en el centro de la zaga... o en la parte derecha de la misma.
Este martes en Mallorca hizo su debut en el lateral derecho el argentino Renzo Saravia, quien no había tenido ni un solo minuto de juego, pese a llegar libre a finales de enero. En los próximos días, en función de cómo evolucionen Núñez y Eray Cömert, Corberán deberá decidir si apuesta por el vasco en la derecha o le da continuidad a Saravia. Todo hace indicar que Thierry Rendall no podrá ser de la partida contra los catalanes.
Tal y como informa 'Radio Marca València', el portugués Thierry está pendiente de pasar pruebas médicas para conocer el alcance exacto de la lesión muscular en el aductor.
Unai, sí; Cömert, no
El concurso de Cömert, que no ha salido al césped al seguir con tratamiento fisioterapéutico de su lesión abdominal, es menos probable que el de Unai, con un margen de tiempo reducido de cara al choque con el Girona.
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