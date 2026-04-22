Mario Domínguez y Víctor Jr. están a un paso de hacer historia con el Valencia CF

El Valencia Mestalla le ha dado la vuelta a su dramática situación por la vía rápida desde la llegada de Óscar Sánchez al banquillo del equipo con tres victorias en cuatro partidos y una media goleadora apabullante. El equipo, que ha tenido problemas defensivos a lo largo del año, no le ha perdido el pulso al ataque con dos protagonistas muy destacados: Mario Domínguez y Víctor Jr., que representan la pegada del segundo equipo valencianistas y que están cada uno de ellos a un solo gol de hacer historia con el filial.

En primer lugar está Domínguez, que con 15 goles en su casillero se encuentra a uno solo de ser el máximo anotador en una sola temporada de todo el Siglo XXI en el Mestalla en Segunda 'B'/Segunda 'RFEF'. En 19 temporadas ningún ariete ha superado esa cifra y el granadino está a un solo tanto de ser el primero en lograrlo.

Ahora mismo, el '9' empata en este sentido con Rafa Mir en la temporada 17/18, que anotó también y con Aridai Cabrera en la 16/17, que también anotaron 15. Lleva uno más que Rafa Chumbi en la 13/14 y tres más que Paco Alcácer en la temporada 11/12. El de Torrent, eso sí, hizo 26 en Tercera División, una categoría equivalente a la actual Segunda RFEF en número de divisiones, pero de menor nivel deportivo (con más equipos del fútbol regional, ya que es anterior a la reestructuración de categorías).

Víctor Jr. amenaza el 'récord' de Míchel Herrero

Por lo que respecta a Víctor Jr., la gran sorpresa del año, lleva once goles en su cuenta particular y está a solamente uno de ser el centrocampista con más goles del Siglo XXI en Segunda 'B'/Segunda RFEF. Ya aventaja en uno a Hugo González, que marcó once en la 23/24 e iguala a Míchel Herrero, que convirtió once en la 08/09. La diferencia entre estos dos casos y el de Víctor, no obstante, es que los dos primeros recibieron la oportunidad de debutar con el primer equipo ese mismo año, mientras que al último ni siquiera se le ha convocado.

Víctor Jr, el jugador de la temporada / Nico Rodriguez VCF

Situaciones distintas

A falta de esos dos partidos y la posibilidad de récord para ambos, sus situaciones en el club a futuro son muy distintas de momento. En el caso de Mario Domínguez acaba contrato y desde el club no se han puesto en contacto con él para tratar de renovar, mientras que en el de Víctor Jr. el Valencia CF va a pagarle al Levante UD los 100.000 euros de opción de compra después de su gran temporada, con lo que se espera que tenga al menos la oportunidad de hacer la pretemporada con los 'mayores'.