Pisotón a la justicia tras el no-penalti a José Luis Gayà

El Valencia CF se dejó dos puntos en Mallorca por su mal rendimiento... y el del árbitro. Soto Grado y su asistente en el VAR se comieron un penalti muy grave en el último minuto a José Luis Gayà. El capitán blaqnuinegro recibió un fuerte pisotón de Pablo Maffeo después de centrar, pero el equipo arbitral 'pasó' de señalarlo, privando al equipo de una opción manifiesta para llevarse la victoria que ha indignado al club, el equipo y la afición, especialmente por la existencia de sangrantes precedentes que hacen todavía mas inverosímil la decisión.

La acción no admite debate alguno, es un pisotón en el tendón de Aquiles, una jugada considerada como "temeraria" y merecedora de cartulina amarilla por lo que en ningún caso puede ser pasada por alto ni por el colegiado ni por el VAR, por lo que una vez revisada debería ser sancionada como penalti.

Pizarro Gómez se lavó las manos

Lejos de hacer bien su trabajo, Pizarro Gómez se lavó las manos en un momento trascendental del partido y no se complicó la vida, repartiendo un punto para cada equipo... Y privando al Valencia de sumar dos que le habrían acercado a la permanencia en Primera División.

La jugada indigna todavía más cuando hay precedentes similares que se señalaron en otra dirección. En primer lugar hay una jugada idéntica en un partido entre Athletic Club y Elche CF sí sancionaron como penalti un pisotón de Lekue sobre Germán Valera.

Ismael Bocanegra

No se queda aquí, si no que el propio Valencia CF tuvo que ver hace bien poco como le señalaban en contra un penalti en Mestalla por un pisotón de Guido Rodríguez sobre Toni Martínez después de que el murciano cediese el balón atrás. En aquella acción ni fue en el tendón de Aquiles (fue en el pie) y además fue fortuito, no en una acción defensiva, por lo que ni era temeraria ni merecedora de ser señalada como penalti. Y aún así se pitó, con el correspondiente agravio que iba a acabar suponiendo.

También hay un precedente en en un Osasuna - Alavés. Mismo árbitro. Toni Martínez dispara a portería, el balón se marcha fuera (por mucho) y Catena pisa al delantero. Mismo protagonista que en Mestalla, de nuevo contacto residual y mucha imaginación del árbitro del VAR. Soto Grado no lo señaló en directo, pero sí le llamaron para verlo, al contrario que en Son Moix.

Indignación en el Valencia CF

Las quejas del club a nivel público empezaron con una publicación en 'X' denunciando el penalti no señalado y continuaron con la rueda de prensa de Carlos Corberán, que compareció visiblemente molesto con esta decisión: "Este año hemos tenido acciones que el Comité, que revisados en contra no eran y que no eran pitados a favor, y luego eran. Gayà dice que es falta. Estoy dolido, hay que aceptarlo. No queda otra que acatar la decisión arbitral, que no es la que entendemos que era. Son situaciones que te dejan confundido. Parece que el criterio es dispar. Mismas situaciones en partidos son penaltis y en otras dejan de serlo. Disgustados de que no se haya revisado para tener un criterios más claro. Entiendo que interpreta que el pisotón es residual, pero es un concepto muy subjetivo", señaló.

Además de futbolistas como Renzo Saravia o Pepelu, este miércoles también se quejó de ello Ron Gourlay desde las oficinas del club: "Estoy muy decepcionado y muy enfadado. No lo entiendo". El dirigente fue más allá al reclamar respuestas: "Espero que alguien me explique la situación porque no es la primera vez que pasa esta temporada".