Sara Tamarit: “Quiero devolver la alegría a la afición”

Más de media vida como blanquinegra. Desde que llegó al club en 2013, Sara Tamarit ha lucido el escudo del Valencia CF ininterrumpidamente. Año tras año ha demostrado un firme sentimiento de pertenencia. De amor por unos colores. Su crecimiento no solo ha sido futbolístico, también personal. Prueba de ello fue su postura tras el varapalo del descenso. Porque lejos de esconderse, eligió quedarse, dar la cara y asumir el peso del vestuario como una de las capitanas. Ahora, con ese mismo compromiso, quiere devolver al equipo a Primera División. Y lo hace con la determinación de quien siente el club como propio, una convicción que transmite con madurez en esta entrevista concedida a SUPER.

¿Has agradecido este parón de selecciones para descansar un poquito, o por si fuera por ti hubieses jugado los dos partidos que quedan?

Descansar siempre está bien, pero sí que es verdad que quizá dos semanas es mucho. Una es mejor, pero nos ha venido bien para afrontar lo que queda con ganas.

El próximo partido es contra el Deportivo Alavés, que ya ha certificado su ascenso. Cuando se hizo oficial, ¿lo hablasteis entre vosotras?

Eso se habla. Al final tu objetivo es ascender, sea de una manera o de otra. Es igual de válido. Sí que es verdad que hay que recordar que ellas llevan tres años luchando para eso, y el nuestro es el primero. Estar tan arriba y tan cerca está muy bien. Además, nuestro grupo es un grupo nuevo y ellas son un grupo más sólido. Entonces, también tenemos nuestro mérito.

¿Cómo esperas que sea ese partido contra el Alavés?

Como el de la ida, un partido disputado y que se va a decidir por detalles. El que esté más acertado en todos los aspectos se llevará el partido. Nosotras estamos centradas en nuestro objetivo. Iremos a ganar.

El siguiente partido es contra la SE AEM Lleida en casa, un escenario donde no perdéis desde principios de diciembre y son ya seis partidos invictos...

El Puchades es muy importante para nosotras. Tiene que ser un fortín en lo que queda. No nos centramos en los partidos que llevamos sin perder, vamos día a día y al final el objetivo, como digo, es ganar.

¿Qué significa, especialmente, para ti jugar en el Antonio Puchades?

Para mí es muy importante. Mirar a la grada, ver a tus familiares y a la gente que te apoya es un punto a favor para todas.

Presentación del Valencia CF en el Antonio Puchades / Valencia CF

Pese al descenso, ¿habéis seguido sintiendo el calor de vuestra gente, de vuestra afición?

Sí. El descenso fue un momento muy complicado, pero la gente siempre estuvo ahí apoyando. Si tú eres fan o apoyas de verdad, estás ahí siempre. No importa los buenos o malos momentos.

¿Tú te sentiste un poco responsable de ese descenso?

Sí, porque al final fue un momento complicado para todo el equipo del año pasado. Yo, especialmente, me sentía así, porque es una responsabilidad para mí estar aquí y representar al club. Me sentía en deuda, digamos.

La mayoría de los equipos que descienden lo pasan verdaderamente mal y vosotras habéis estado durante toda la competición en las posiciones de arriba, ¿sois conscientes de que habéis desafiado la norma?

El míster nos lo ha dicho varias veces. A final, por ejemplo, el Betis está en una posición más difícil. Pero es un trabajo de todas y del club que apostó para que el equipo volviese a donde tenía que estar. También, el trabajo que hacemos todos los días ahí se ve reflejado, entonces, eso también es importante.

¿La Primera Federación ha cumplido tus expectativas? ¿Te lo imaginabas así?

Son equipos peleones la mayoría, y quien no es peleón, tiene algo que lo complica. Me lo esperaba así, la verdad, difícil, pero también tienes un equipo como nosotras con nuestras armas. Aunque creo que quizás podríamos haber dado un poco más.

Contra el CE Europa empezasteis por detrás en el marcador y remontasteis con un gol tuyo en el minuto 92, ¿qué recuerdas de ese partido y de ese gol?

Ese partido lo empezamos todas como muy nerviosas. Yo me acuerdo de que le decía a alguna "uff, estoy nerviosa y no sé por qué". Esos nervios de empezar, de ver que la liga es nueva... Los primeros 45 minutos fueron un partido y los otros 45 fueron otro completamente diferente. Al final, tenemos la calidad que nos ayuda a poder remontar esos partidos.

Categoría nueva, entrenador nuevo, muchos fichajes, ¿crees que al equipo le costó adaptarse al proyecto?

Sí, yo creo que sí. Ahí es donde digo que quizá podríamos haber hecho un poquito más. Todo era nuevo y adaptarse ahí nos costó. Ahí se vio que los otros equipos eso ya lo habían vivido.

En este proyecto eres tú una de las capitanas, ¿qué significa para ti que llevas, prácticamente, aquí toda tu vida, 12 años?

Para mí es una responsabilidad y también lo afronto con orgullo y alegría. Para mí venir aquí todos los días a disfrutar es una fortuna muy grande. Quiero devolver la alegría a la afición y seguir sumando cosas bonitas.

¿Cambia mucho la Tamarit que lleva el brazalete de capitana de la que no lo lleva?

Yo creo que no. Siempre he sido una chica responsable, que le gusta esforzarse y que las demás lo hagan porque eso es el compromiso en el equipo. Yo creo que es la misma, lo único que, quizá, con más responsabilidad.

Has ido subiendo escalones hasta consolidarte en el primer equipo, ¿cómo valoras el crecimiento que está teniendo ahora la cantera?

La cantera siempre ha estado ahí... Quiero felicitar al Femenino B que ha ganado la liga, pero yo creo que el club siempre ha apostado por la cantera y se ha visto. Que sigan así, porque es muy importante, también, para la gente que está en el primer equipo que vea a esas canteranas esforzándose por subir y por querer estar donde ellas están.

Una canterana, precisamente, participó con dos goles en la última victoria contra el Atleti B, una victoria que os ha asegurado tener el factor de campo a vuestro favor en los play-offs.

El factor campo es muy importante. Jugar en casa la vuelta… todos los equipos lo querrían tener. Nosotras nos hemos esforzado por eso y ha sido un buen objetivo.

Hay varios equipos que están aún peleando para poder entrar en el play-off, ¿tenéis alguna preferencia?

No, no hay ninguna preferencia, el equipo que nos toque y ya está.

Sara Tamarit atiende a SUPER en la Ciudad Deportiva de Paterna / JM LOPEZ

¿Crees que los filiales pueden alterar un poco la competición? Porque al situarse en la parte de arriba de la clasificación, hacen que el décimo todavía tenga opciones de entrar en un play-off.

Es verdad que es un poco extraño, pero los filiales si están ahí es porque se lo merecen. Nadie les ha regalado nada. Tener un filial en Segunda División es muy difícil y si quedan por arriba, muy buen trabajo habrán hecho.

¿Has hecho alguna promesa por si ascendéis a Primera División?

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